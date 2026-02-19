Дороги и дворы Наро-Фоминска чистят от снега 120 дворников и 80 единиц техники
Мощный циклон «Валли» принёс в Наро-Фоминский городской округ сильнейший снегопад, который начался в ночь на 19 февраля. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Снег идёт без перерыва, из-за метели образуются заносы. По оценке синоптиков, этот циклон может войти в тройку самых мощных за зиму. С ночи тяжёлая снегоуборочная техника расчищает дороги, обрабатывает их от гололёда.
«С самого раннего утра работают 120 дворников и более 80 единиц техники. Задача – обеспечить проезд, расчистить подходы к социальным объектам, не допустить аварий. Ситуация непростая, но держим её под контролем», – отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.К работе привлекли штатных сотрудников управляющих компаний и МБУ, а также дополнительные ресурсы подрядных организаций.
В администрации горожан попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто всё же решил воспользоваться автомобилем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.