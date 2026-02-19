Дороги и дворы Наро-Фоминска чистят от снега 120 дворников и 80 единиц техники

19 февраля 2026, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г. о.

Мощный циклон «Валли» принёс в Наро-Фоминский городской округ сильнейший снегопад, который начался в ночь на 19 февраля. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Снег идёт без перерыва, из-за метели образуются заносы. По оценке синоптиков, этот циклон может войти в тройку самых мощных за зиму. С ночи тяжёлая снегоуборочная техника расчищает дороги, обрабатывает их от гололёда.



«С самого раннего утра работают 120 дворников и более 80 единиц техники. Задача – обеспечить проезд, расчистить подходы к социальным объектам, не допустить аварий. Ситуация непростая, но держим её под контролем», – отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.