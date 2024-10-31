Россияне могут принять участие в акции «Умный город»

Фото: Росмолодежь
В рамках проекта «Всё для Победы!» Народный фронт совместно с Минстроем России реализует акцию «Умный город».
Цель акции заключается в поддержке российских военных, которые участвуют в спецоперации, а также в восстановлении объектов инфраструктуры в новых субъектах РФ. Все желающие могут принять участие в сборе средств на закупку бронежилетов, защитных шлемов, аптечек, генераторов, квадрокоптеров, средств связи и иного оборудования. Акция также позволит передать новым российским субъектам программное обеспечение и оборудование для реализации проектов «Умный город».
В рамках акции осуществляется передача писем со словами поддержки бойцам ВС России. «Умный город» продлится до 10 декабря текущего года. Подробнее об акции можно узнать на сайте.
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