«Россети Московский регион» выбрали лучших студентов-энергетиков

15 декабря 2025, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Компания «Россети Московский регион» при поддержке Министерства образования Московской области 10 и 11 декабря провела конкурс профессионального мастерства для студентов энергетических специальностей. Площадкой стал профессиональный колледж «Московия». В соревнованиях участвовали 45 студентов колледжей из Подольска, Ленинского и Жуковского. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.





В течение двух дней участники выполняли реальные рабочие задания. Студенты оказывали первую помощь, работали с воздушными и кабельными линиями электропередачи, а еще демонстрировали знания по охране труда и технике безопасности.



Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области По итогам конкурса компания предложила победителям трудоустройство. На дуальное обучение пригласили 24 студентов, показавших высокий уровень подготовки. Это даст возможность совмещать работу и учебу уже на выпускных курсах, получать заработную плату.





«Проведенный конкурс — важная часть последовательного взаимодействия «Россети Московский регион» с учебными заведениями», — отметил заместитель генерального директора — руководитель аппарата «Россети Московский регион» Виталий Жуков.