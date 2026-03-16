Россияне могут спасти туристический сезон в Турции
На фоне конфликта на Ближнем Востоке туристы стали массово отказываться от бронирований на курортах Турции. По данным газеты Ekonomim, представители отрасли уверены, что выровнять ситуацию поможет турпоток из России.
Уже сейчас загрузка стамбульских отелей снизилась примерно на 10-15%. Брони отменяют не только на ближайшее время и весну, но и на весь летний сезон. На средиземноморских курортах падение спроса прогнозируют и вовсе на уровне 25-30%. Часть гостиниц объявили об отсрочке открытия сезона на месяц.
При этом российские туристы должны поправить положение, как считают местные отельеры. В этом году на курортах Турции ожидают порядка 7 миллионов россиян. Кроме того, аналитики считают, что на фоне нестабильности по другим направлениям путешествий, часть турпотока, наоборот, переориентируется в сторону Турции и других курортов Средиземноморья.
Туристический сектор сейчас внимательно следит за развитием ситуации и готовится при необходимости корректировать стратегию на текущий сезон. Изначально планировалось, что в этом году путешественники принесут порядка 68 миллиардов долларов в бюджет.
