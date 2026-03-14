В Турции нашли мальчика, которого отец семь лет прятал от матери
Полиция в турецкой провинции Бурса обнаружила восьмилетнего мальчика, которого отец на протяжении семи лет скрывал от матери. Ребенка нашли в заброшенном доме среди мусора. Об этом информирует агентство DHA.
Мужчина по имени Умут К. проживал в Германии, где у него были отношения с местной жительницей по имени Ребекка С. В 2018 году у них родился сын. Спустя год семья переехала в турецкую провинцию Бурса. По информации СМИ, после конфликта Умут К. решил оставить сына в Турции.
Мужчина передал ребёнка своей матери, которая скрыла его у родственников. В течение семи лет мальчик не покидал дома. Позднее Умут К. скончался от сердечного приступа.
Когда бабушка несовершеннолетнего перестала являться на судебные заседания, полиция начала поиски. Специальная группа из шести правоохранителей установила за ней наблюдение и обнаружила её в заброшенном доме, где находился ребёнок. Мальчик, который никогда не учился в школе, был найден в истощённом состоянии и передан под опеку социальной защиты.
Бабушку пострадавшего и его двоюродного брата задержали, а затем арестовали по обвинению в незаконном лишении свободы. Расследование продолжается.
