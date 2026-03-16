Яркое зелёное свечение в небе вызвало панику на западе Турции
Karar: Яркий зелёный луч в небе вызвал панику и волнение в турецком городе Ушак
Жители турецкого города Ушак на западе страны переполошились из-за необычного ярко-зелёного свечения в небе. Об этом сообщает газета Karar.
Очевидцы заметили светящийся луч в тёмном небе и забеспокоились о возможной опасности. Многие приняли яркий свет за баллистическую ракету — такие ассоциации вызваны обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Однако, как выяснилось позже, никакой угрозы не было. Источником свечения оказался запущенный воздушный змей с подсветкой на хвосте, который оставлял за собой заметный след и напоминал опасный светящийся предмет.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».