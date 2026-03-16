Яркое зелёное свечение в небе вызвало панику на западе Турции

16 марта 2026, 02:47

Karar: Яркий зелёный луч в небе вызвал панику и волнение в турецком городе Ушак

Фото: iStock/pixelparticle

Жители турецкого города Ушак на западе страны переполошились из-за необычного ярко-зелёного свечения в небе. Об этом сообщает газета Karar.





Очевидцы заметили светящийся луч в тёмном небе и забеспокоились о возможной опасности. Многие приняли яркий свет за баллистическую ракету — такие ассоциации вызваны обострением ситуации на Ближнем Востоке.



