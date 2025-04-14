Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей налогового вычета за занятия спортом

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В 2025 году из расходов на занятия физкультурой, спортом и фитнесом можно вернуть при помощи налогового вычета до 19,5 тысячи рублей. Ранее эта сумма составляла 15,6 тысячи рублей.
Об этом рассказал телеграм-канал Объясняем.рф, разместив пост, в котором содержится пошаговая инструкция, как оформить налоговый вычет за занятия спортом. Деньги возвращаются только тем, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Уточняется, что максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, в 2025 году составляет 150 тысяч рублей. Ранее эта цифра равнялась 120 тысячам рублей.
По словам главы министерства спорта РФ Михаила Дегтярёва, на сегодняшний день спорт охватывает около 80 миллионов граждан страны, а цель — к 2030 году довести эту цифру до 100 миллионов. Государство в форме налоговой льготы возвращает этим людям около 1,5 миллиарда рублей ежегодно, добавил министр.
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По словам главы министерства спорта РФ Михаила Дегтярёва, на сегодняшний день спорт охватывает около 80 миллионов граждан страны, а цель — к 2030 году довести эту цифру до 100 миллионов. Государство в форме налоговой льготы возвращает этим людям около 1,5 миллиарда рублей ежегодно, добавил министр.
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Александр Бойцов