В России собрались освободить от НДФЛ одну категорию выплат

Фото: iStock/SewcreamStudio
Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие необлагаемую налогом выплату работодателей при рождении ребенка до 1 млн рублей. Цель — улучшить благоприятные налоговые условия для семей с детьми. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Инициатива, выполняя поручение президента Владимира Путина, расширяет действующую норму, по которой налогом не облагается выплата до 50 тысяч рублей.
Также поправки разрешат компаниям включать такие расходы в состав нереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
3 апреля сообщалось, что в Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой.
Читайте также:
Одесский спектакль провалился в Европе из-за смены языка с русского на украинский
На саратовском заводе устранили утечку аммиака, есть пострадавшие
Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения
«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат», — передает ТАСС.Новые правила коснутся единовременной материальной помощи, предоставляемой сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребенком.
Также поправки разрешат компаниям включать такие расходы в состав нереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
3 апреля сообщалось, что в Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой.
Читайте также:
Одесский спектакль провалился в Европе из-за смены языка с русского на украинский
На саратовском заводе устранили утечку аммиака, есть пострадавшие
Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения
Мария Моисеева