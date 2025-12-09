В Петербурге на Дворцовой площади откроется «Новогодняя почта»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади уже в пятый раз откроется «Новогодняя почта» «Петербургского дневника». Она будет работать с 20 по 30 декабря включительно.
Отмечается, что любой желающий сможет с 17:00 до 21:00 бесплатно отправить новогодние открытки из самого сердца Петербурга, а «Почта России» доставит их в любую точку России.
По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, в этом году главной темой для открыток стало народное единство.
«"Петербургский дневник" предложил юным художникам нарисовать Петербург таким, каким они его видят, — добрым, уютным и гостеприимным. Открытки получились замечательные, победителей конкурса рисунков торжественно наградим в день старта проекта», — отметил Смирнов.
Известно, что площадка мероприятия станет удобнее для гостей. Акция станет самой масштабной за все пять лет проведения. Кроме того, планируется открытие тематической фотовыставки, которую посвятят реализации программы «10 приоритетов Петербурга», утвержденной главой города Александром Бегловым.