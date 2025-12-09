В Петербурге на Дворцовой площади откроется «Новогодняя почта»

09 декабря 2025, 12:56

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади уже в пятый раз откроется «Новогодняя почта» «Петербургского дневника». Она будет работать с 20 по 30 декабря включительно.





Отмечается, что любой желающий сможет с 17:00 до 21:00 бесплатно отправить новогодние открытки из самого сердца Петербурга, а «Почта России» доставит их в любую точку России.



По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, в этом году главной темой для открыток стало народное единство.





«"Петербургский дневник" предложил юным художникам нарисовать Петербург таким, каким они его видят, — добрым, уютным и гостеприимным. Открытки получились замечательные, победителей конкурса рисунков торжественно наградим в день старта проекта», — отметил Смирнов.