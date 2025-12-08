Подмосковный фестиваль «Во славу Отечества» объединил участников из 6 округов
Накануне Дня Героев Отечества в Можайском культурно-досуговом центре провели XIII межзональный открытый фестиваль-конкурс «Во славу Отечества». Его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Можайск приехали юные артисты и педагоги из шести округов Подмосковья, сообщили в местной Администрации.
С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась председатель муниципального Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова. Она подчеркнула значимость таких мероприятий для сохранения памяти о героях и передачи её молодому поколению.
Фестиваль открыли выступлениями творческих коллективов Можайского КДЦ. Перед зрителями выступили духовой оркестр и студия барабанщиков. Хоровая студия «Глория» исполнила знаковые произведения, в том числе «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Со сцены звучали классические и современные произведения, стихи. Каждое выступление сопровождали рассказами о военной истории малой родины и подвигах земляков.
В фестивале приняли участие коллективы и солисты из Власихи, Химок, Вереи, Рузского, Наро-Фоминского, Одинцовского и Можайского округов. А еще на площадке конкурса работала художественная выставка. Более 100 работ представили учащиеся 19 школ региона.
Фестиваль «Во славу Отечества» объединил вокальное, инструментальное, хореографическое и театральное искусство. Участники соревновались в сольном и хоровом пении, инструментальном и ансамблевом исполнении, а также представили работы в номинациях графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и композиции.
Мероприятие напомнило о том, как важно чтить и помнить мужество, доблесть и героизм наших защитников.
