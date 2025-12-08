Подмосковный фестиваль «Во славу Отечества» объединил участников из 6 округов

08 декабря 2025, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

Накануне Дня Героев Отечества в Можайском культурно-досуговом центре провели XIII межзональный открытый фестиваль-конкурс «Во славу Отечества». Его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Можайск приехали юные артисты и педагоги из шести округов Подмосковья, сообщили в местной Администрации.