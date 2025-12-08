В Пушкинском округе дали старт проекту «Добрые уроки»

08 декабря 2025, 09:59

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский в День добровольца стартовал новый проект «Добрые уроки». Его запустила команда Пушкинской молодежи — амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщили в местной Администрации.





Волонтеры приехали в муниципальные школы, чтобы провести встречи с учениками 8-х и 10-х классов. Они поговорили со школьниками в формате живого диалога, рассказали о своём опыте и ответили на вопросы о том, зачем идти в добровольчество и с чего правильнее начать.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Это не просто лекции о добровольчестве. Это живой разговор, истории из первых уст, ответы на вопросы «зачем?» и «как?».



«Мы верим, что за школьной партой сидят будущие лидеры социальных изменений. И первый шаг к этому — вдохновляющий пример и честный разговор», — рассказали волонтеры.