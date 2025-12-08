В Пушкинском округе дали старт проекту «Добрые уроки»
В городском округе Пушкинский в День добровольца стартовал новый проект «Добрые уроки». Его запустила команда Пушкинской молодежи — амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщили в местной Администрации.
Волонтеры приехали в муниципальные школы, чтобы провести встречи с учениками 8-х и 10-х классов. Они поговорили со школьниками в формате живого диалога, рассказали о своём опыте и ответили на вопросы о том, зачем идти в добровольчество и с чего правильнее начать.
Это не просто лекции о добровольчестве. Это живой разговор, истории из первых уст, ответы на вопросы «зачем?» и «как?».
«Мы верим, что за школьной партой сидят будущие лидеры социальных изменений. И первый шаг к этому — вдохновляющий пример и честный разговор», — рассказали волонтеры.Проект «Добрые уроки» планируют масштабировать на все образовательные учреждения округа, чтобы всё больше подростков узнавали о возможностях волонтерской деятельности и социальных инициативах.