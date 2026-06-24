Жители Лондона заметили в небе огромного дракона
Механический дракон пролетел над Лондоном и напугал местных жителей
В преддверии премьеры третьего сезона сериала «Дом Дракона» (House of the Dragon) от HBO над лондонским Тауэром совершил полёт механический дракон. Об этом сообщает портал Wales Online.
Конструкцию длиной восемь метров и весом 13 килограммов разработала немецкая авиационная компания Airstage. У дракона 23 подвижные детали, а способность парить ему придают лопасти, размещённые в ногах. Работа над механизмом заняла три месяца.
Напомним, «Дом Дракона» — это приквел сериала «Игра престолов». Оба проекта сняты по книгам писателя Джорджа Мартина.
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