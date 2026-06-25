Канадский нападающий Дэвид побил рекорд Дзюбы на ЧМ по футболу
На чемпионате мира по футболу нападающий канадской сборной Промис Дэвид побил рекорд российского футболиста Артёма Дзюбы, который тот установил на мундиале в 2018 году. Об этом пишет РЕН ТВ.
В матче заключительного тура группового этапа, где Канада уступила Швейцарии со счётом 1:2, Дэвид, вышедший на замену, отличился уже на 71‑й секунде. Так он установил рекорд для игроков команды‑хозяйки турнира, забивших вскоре после выхода со скамейки запасных. Ранее это достижение принадлежало Дзюбе: на ЧМ‑2018 он поразил ворота сборной Саудовской Аравии спустя 90 секунд после появления на поле.
Хотя канадцы проиграли швейцарцам, им всё же удалось выйти из группы B. Команда, набрав четыре очка и заняв вторую строчку, впервые в истории пробилась в стадию плей‑офф мирового первенства.
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