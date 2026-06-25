Канадский нападающий Дэвид побил рекорд Дзюбы на ЧМ по футболу

25 июня 2026, 05:42

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости / Александр Подгорчук)

На чемпионате мира по футболу нападающий канадской сборной Промис Дэвид побил рекорд российского футболиста Артёма Дзюбы, который тот установил на мундиале в 2018 году. Об этом пишет РЕН ТВ.