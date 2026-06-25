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Канадский нападающий Дэвид побил рекорд Дзюбы на ЧМ по футболу

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости / Александр Подгорчук)

На чемпионате мира по футболу нападающий канадской сборной Промис Дэвид побил рекорд российского футболиста Артёма Дзюбы, который тот установил на мундиале в 2018 году. Об этом пишет РЕН ТВ.



В матче заключительного тура группового этапа, где Канада уступила Швейцарии со счётом 1:2, Дэвид, вышедший на замену, отличился уже на 71‑й секунде. Так он установил рекорд для игроков команды‑хозяйки турнира, забивших вскоре после выхода со скамейки запасных. Ранее это достижение принадлежало Дзюбе: на ЧМ‑2018 он поразил ворота сборной Саудовской Аравии спустя 90 секунд после появления на поле.

Хотя канадцы проиграли швейцарцам, им всё же удалось выйти из группы B. Команда, набрав четыре очка и заняв вторую строчку, впервые в истории пробилась в стадию плей‑офф мирового первенства.

Александр Огарёв

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