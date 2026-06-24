В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2026 году

24 июня 2026, 23:55

Депутат Бессараб: размер страховой пенсии удвоится при достижении 80 лет

Фото: iStock/mars58

Гражданам России, которым в июне исполнилось 80 лет или назначили I группу инвалидности, в июле оформят прибавку к пенсии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Она уточнила, что этим категориям россиян удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий для тех, кто работал в 2025 году. Размер прибавки не превысит 470,28 рублей.





«Следующее повышение пенсий планируется уже только осенью, 1 октября. Касаться оно будет денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силового блока — на 4%. Причем это автоматически приведет к индексации пенсий бывших сотрудников силовых структур», — подчеркнула Бессараб в разговоре с Москвой 24.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Соответственно, в 2026 году размер страховой пенсии после достижения 80 лет увеличивается на 10 998,55 рубля», — отметил эксперт.