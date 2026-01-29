В Дзержинском с начала снегопада собрали и вывезли более 20 тысяч кубометров снега

29 января 2026, 14:05

оригинал Фото: Марина Юдина

Свыше 20 кубометров снега собрали и вывезли коммунальные службы города Дзержинский округа Люберцы с начала мощного снегопада, обрушившегося на столицу вечером в понедельник, 26 января. Об этом сообщает корреспондент Мария Юдина.





Стихия до сих пор не отступила. В борьбе с ней принимают задействованы более 60 человек, используются 14 единиц специальной техники: девять тракторов со щётками и пескоразбрасывателями, две газели, КамАЗ, универсальная дорожная машина, одновременно убирающая снег и обрабатывающая покрытия от наледи, а также погрузчик «Амкодор».





«Уборка ведётся повсеместно: на улицах и во дворах, в парках и скверах», — говорится в сообщении.