В Мытищах рассказали об онлайн-контроле за уборкой снега

29 января 2026, 11:30

Видео: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Работа коммунальных служб Мытищ по уборке снега проводится под двойным контролем: качество проверяют как лично — в рамках пеших обходов, так и онлайн — через систему видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Данные о состоянии дворов и улиц поступают в местное отделение Центра управления регионом с восьми с половиной тысяч камер.





«Для мониторинга используются несколько систем: СКПДИ фиксирует долю уборки каждого двора и дороги, РНИС отображает на интерактивной карте все единицы техники, а работа дворников контролируется через сервис «Яндекс Вектор»: он показывает, где находится сотрудник, какое у него задание и на сколько процентов он его выполнил», — объяснила глава округа Юлия Купецкая.