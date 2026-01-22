В Подмосковье за год аттестовали более 160 экскурсоводов
В Московской области подвели итоги работы по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков за 2025 год. За год Аттестационная комиссия провела 20 заседаний, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
За это время на аттестацию подали 342 заявления. По итогам испытаний её успешно прошёл 161 соискатель. Нагрудные карточки экскурсоводов получили 157 человек, ещё четыре специалиста получили статус гида-переводчика.
Больше всего аттестованных специалистов работают на маршрутах по всей Московской области — таких гидов 107. Ещё 49 человек получили аттестацию для работы в конкретных муниципалитетах. Активнее всего себя проявили Одинцовский и Павлово-Посадский округа — по семь аттестованных экскурсоводов в каждом.
В Наро-Фоминске, Дубне и Кашире подготовили по четыре специалиста, в Сергиевом Посаде — трёх. По два экскурсовода аттестовали в Дмитрове, Коломне, Красногорске, Серпухове и Щёлково. Ещё по одному специалисту получили Егорьевск, Чехов, Орехово-Зуево, Домодедово, Клин, Подольск, Солнечногорск, Химки, Волоколамск и Можайск.
Пять соискателей прошли аттестацию для работы на маршрутах, которые проходят сразу по двум и более регионам России. В 2025 году в Подмосковье впервые аттестовали гида-переводчика, работающего сразу в восьми субъектах РФ — Московской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях.
Отдельное внимание уделили доступному туризму. Совместно с представителем Московского областного отделения Всероссийского общества глухих аттестацию прошли два экскурсовода, которые планируют проводить экскурсии для людей с нарушением слуха.
Активно участвуют в аттестации и сотрудники муниципальных музеев Подмосковья. С начала действия госуслуги статус экскурсоводов получили уже 36 музейных работников, которые проводят обзорные и познавательные экскурсии.
Для продвижения экскурсий аттестованных гидов регион регулярно публикует информацию о маршрутах и программах на главном туристическом портале Московской области.
В 2025 году члены аттестационной комиссии Московской области и приглашённые эксперты впервые приняли участие в аттестации по национальному туристскому маршруту «Государева дорога», который проходит через Ленинградскую, Московскую, Новгородскую и Тверскую области.
В Минкульте также сообщили, что в ближайшее время планируют начать аттестацию будущих экскурсоводов, которые только осваивают профессиональные образовательные программы. Пройти её смогут жители старше 18 лет, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по профильным дисциплинам.
Московская область стабильно входит в десятку регионов России по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков по данным Единого реестра. Интерес к получению госуслуги продолжает расти: на январь–март 2026 года уже запланировали пять заседаний Аттестационной комиссии.
