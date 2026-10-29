Диетолог предупредила некоторых россиян об опасности красной икры

29 октября 2026, 19:01

Диетолог Корогод: Красная икра может навредить людям с гипертонией

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Красная икра является полезным продуктом, но может навредить людям с некоторыми заболеваниями. Об этом сообщила диетолог-эндокринолог Ванда Корогод в интервью aif.ru.