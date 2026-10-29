Диетолог предупредила некоторых россиян об опасности красной икры
Красная икра является полезным продуктом, но может навредить людям с некоторыми заболеваниями. Об этом сообщила диетолог-эндокринолог Ванда Корогод в интервью aif.ru.
Красная икра содержит витамины A, D, E и группы B, а также фосфор, селен и железо. Однако не стоит рассматривать этот деликатес как средство для омоложения, улучшения памяти или лечения анемии, отметила специалист. По её словам, нет научных доказательств того, что употребление нескольких ложек икры может защитить от инфаркта, восстановить память или замедлить возрастные изменения мозга.
Диетолог подчеркнула, что красная икра представляет опасность из-за высокого содержания соли. В 100 граммах продукта содержится около 3,75 грамма соли, что близко к максимально допустимой суточной норме. Корогод предупредила, что избыток натрия может повысить артериальное давление, поэтому людям с гипертонией, сердечной недостаточностью и некоторыми заболеваниями почек следует контролировать количество потребляемого деликатеса. Кроме того, в икре присутствует холестерин, но его влияние на организм варьируется в зависимости от общего рациона и состояния здоровья человека.
Врач также рекомендовала ограничить потребление красной икры людям с аллергией на этот продукт и заболеваниями пищеварительной системы. Кроме того, продукт не следует давать детям младше трёх лет.
Читайте также: