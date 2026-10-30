Врач-терапевт объяснила, чем полезна красная икра
Красная икра содержит легкоусвояемый белок и много холина, полезного для печени и работы мозга. Об этом РИА Новости сообщила врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.
Она подчеркнула, что деликатес усваивается в разы быстрее куска рыбы и лидирует по содержанию холина. Это вещество защищает печень от ожирения, а также служит основным строительным материалом для нейромедиатора ацетилхолина, от которого зависят память и скорость мышления.
Однако врач предупредила: икру нужно есть умеренно из-за высокой доли соли. В 100 граммах продукта содержится от четырёх до шести граммов соли при максимальной суточной норме в пять.
Кроме того, нуклеотиды и глутаминовая кислота в составе икры стимулируют центр голода, из-за чего человеку хочется есть бутерброд за бутербродом. Если поддаться импульсу, к утру нередко появляются отёчность лица и скачок давления. По словам Фургал, за раз можно съесть не больше 25 граммов икры — это две чайные ложки без горки.
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