Россияне начали продавать квартиры, чтобы расплатиться с ипотекой
Россияне все чаще продают квартиры, чтобы поскорее закрыть ипотечный кредит. В конце прошлого года объем таких займов с досрочным погашением резко увеличился. В основном на продажу выставляют заложенное жилье, сообщили в пресс-службе Банка России.
В IV квартале таким способом закрыли кредитов на 425 миллионов рублей – это в два раза больше, чем за тот же период 2024 года. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на сумму 1,3 млрд рублей.
Увеличение числа подобных сделок может косвенно указывать на финансовые трудности заемщиков, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В беседе с «Известиями» он объяснил, что продажа квартиры по рыночной цене нередко становится способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит уже невозможно.
Эксперты также связывают тенденцию с волной рискованных ипотечных кредитов, выданных три года назад. Как отметил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин, в тот период банки активно одобряли займы с минимальным первоначальным взносом для клиентов с высокой долговой нагрузкой. Сейчас такие кредиты начинают выходить в просрочку: по данным ЦБ, объем проблемной ипотечной задолженности к концу 2025 года вырос вдвое — до 205 млрд рублей.
Тумин добавил, что для многих заемщиков продажа квартиры становится способом избежать штрафов и сохранить кредитную историю. Менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова уточнила, что чаще всего к этому прибегают в ситуации резкого падения доходов — например, после увольнения, потери премий, ухода в декрет или болезни кормильца.
Как добавил арбитражный управляющий Илья Усынин, заемщики предпочитают продавать жилье самостоятельно, чтобы не доводить дело до суда. Судебное взыскание может затянуться и потребовать дополнительных расходов, тогда как добровольная продажа квартиры позволяет быстрее закрыть долг.
