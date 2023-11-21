Россияне начали скупать жилье в двух странах

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В 2023 году россияне кинулись скупать недвижимость в Венгрии и на Кипре: спрос с Турции и ОАЭ перешёл на сторону этих стран.
Такие данные опубликовали аналитики NF Group, сообщает РИА Новости. Популярностью пользуется Индонезия и Греция. Жильё в этих странах покупают обычно для получения вида на жительство и гражданства (61% заявок). Примерно 20% россиян инвестируют в зарубежную недвижимость, 17% приобретают её для проживания. Только 2% совмещают две эти цели.
По словам директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной, спрос на недвижимость в Турции стремительно упал после сильного землетрясения, а число запросов на покупку жилья в ОАЭ сильно снизилось летом.
Венгрия привлекает россиян низким ценником— порог инвестиционного входа держится на уровне 215 тысяч евро на семью. В этой стране нет требований по части проживания. Можно получить право свободного передвижения по странам Шенгенского соглашения.
А Кипр стабильно востребован у покупателей. Причиной дополнительного скачка стали ожидания тог, что республика окажется в Шенгенском соглашении.
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По словам директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной, спрос на недвижимость в Турции стремительно упал после сильного землетрясения, а число запросов на покупку жилья в ОАЭ сильно снизилось летом.
А Кипр стабильно востребован у покупателей. Причиной дополнительного скачка стали ожидания тог, что республика окажется в Шенгенском соглашении.
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Мария Фирсова