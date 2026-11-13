Россияне нашли способ заработать на опавшей осенней листве
Россияне начали продавать опавшие осенние листья на интернет-площадках, превратив обычный сезонный природный материал в источник дополнительного заработка.
Отмечается, что листву предлагают поштучно, наборами и на вес, причем покупатели приобретают ее не только для школьных поделок и гербариев, но и для аквариумов, террариумов и банных процедур, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Так, жительница Ветлуги выставила на продажу кленовые, дубовые и калиновые листья по 7 рублей за экземпляр. По утверждению продавца, ей уже удалось реализовать более 600 штук. Другой пользователь предлагает набор из 50 листьев различных деревьев за 230 рублей.
Осенняя листва востребована не только среди родителей школьников и любителей рукоделия. Некоторые покупатели используют ее в качестве природного наполнителя для аквариумов и террариумов. Например, дубовые листья подходят для аквариумов, в которых содержат рыб и креветок, а березовую листву предлагают владельцам террариумов с улитками и насекомыми.
Как сообщает Life.ru, стоимость таких специализированных предложений заметно выше. За набор из 20 дубовых листьев продавцы просят 210 рублей. Контейнер березовой листвы объемом 1,5 литра обойдется покупателю в 681 рубль.
Нашлось применение осенним листьям и среди любителей банных процедур. Так, 100 граммов дубовой листвы продают за 140 рублей. Березовые листья предлагают по 2,5 рубля за грамм — их позиционируют как сырье для приготовления отваров и использования в домашней косметике.
Таким образом, привычный осенний листопад стал для некоторых россиян возможностью получить дополнительный доход. Впрочем, сведения о количестве проданных экземпляров основаны на заявлениях самих продавцов, а безопасность и эффективность отдельных способов применения такой листвы требуют отдельной проверки.
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