Россияне нашли способ заработать на опавшей осенней листве

13 ноября 2026, 12:19

SHOT: россияне начали продавать осенние листья для гербариев и аквариумов

Фото: iStock/Smileus

Россияне начали продавать опавшие осенние листья на интернет-площадках, превратив обычный сезонный природный материал в источник дополнительного заработка.