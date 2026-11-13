Стало известно, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления без вреда
Врач Маматов: есть лапшу быстрого приготовления можно не чаще пары раз в месяц
Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал о том, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснил, что основные проблемы лапши — много соли и высокая степень переработки, а ещё она не даёт разнообразия питательных веществ.
«Универсальной медицинской нормы в формате «столько-то пачек Доширака в месяц» не существует. Для организма важнее общий рацион. Если лапша появляется время от времени, это совсем не то же самое, что есть её несколько раз в неделю вместо полноценной еды», — сказал Маматов.По словам специалиста, если человек ест «дошираки» несколько раз в месяц на фоне разнообразного рациона, питание не становится нездоровым. Но если лапша заменяет обед или ужин несколько раз в неделю, это ведёт к избытку натрия и вредит здоровью. Невролог заявил, что снизить количество соли поможет неполный пакетик приправы. Сделать блюдо полноценнее помогут яйцо, курица, рыба или другой белок, а также овощи.