Стало известно, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления без вреда

13 ноября 2026, 11:55

Врач Маматов: есть лапшу быстрого приготовления можно не чаще пары раз в месяц

Фото: Istock/Yevhen Roshchyn

Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал о том, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления.





В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснил, что основные проблемы лапши — много соли и высокая степень переработки, а ещё она не даёт разнообразия питательных веществ.

«Универсальной медицинской нормы в формате «столько-то пачек Доширака в месяц» не существует. Для организма важнее общий рацион. Если лапша появляется время от времени, это совсем не то же самое, что есть её несколько раз в неделю вместо полноценной еды», — сказал Маматов.