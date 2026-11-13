Юрист перечислила опасные пункты в согласии на обработку данных

13 ноября 2026, 10:47

Юрист Сычева: нужно быть осторожными при передаче персональных данных

Фото: iStock/stockbusters

Юрист предупредила россиян о рисках, связанных с невнимательным подписанием согласий на обработку персональных данных. Вместе с оформлением необходимой услуги человек может случайно разрешить компании отправлять ему рекламные сообщения или передавать сведения третьим лицам. О том, какие условия важно проверить перед подписанием документа, «Известиям» рассказала юрист мультисервисной компании Newstaff Ирина Сычева.