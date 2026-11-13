Юрист перечислила опасные пункты в согласии на обработку данных
Юрист предупредила россиян о рисках, связанных с невнимательным подписанием согласий на обработку персональных данных. Вместе с оформлением необходимой услуги человек может случайно разрешить компании отправлять ему рекламные сообщения или передавать сведения третьим лицам. О том, какие условия важно проверить перед подписанием документа, «Известиям» рассказала юрист мультисервисной компании Newstaff Ирина Сычева.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо выяснить, какая организация собирает персональные данные и с какой целью. Также следует обратить внимание на перечень запрашиваемых сведений, возможных получателей информации и сроки ее хранения. Если из документа неясно, кому именно могут передать данные и как их планируют использовать, юрист рекомендует сначала получить разъяснения и только после этого давать согласие.
Особую осторожность стоит проявлять, когда компания запрашивает избыточную информацию, не связанную с предоставляемой услугой. Например, для оформления дисконтной карты в магазине одежды нет необходимости указывать паспортные данные, СНИЛС или ИНН. Аналогичная ситуация может возникнуть при записи на разовую косметическую процедуру. В таких случаях следует уточнить, для чего организации понадобились дополнительные сведения.
В то же время существуют ситуации, когда предоставление подобной информации обоснованно. В частности, паспортные и другие персональные данные могут потребоваться при трудоустройстве, оформлении кредита или полиса обязательного медицинского страхования.
Не менее важно внимательно изучать формулировки, определяющие цели обработки информации. Такие выражения, как «информационное оповещение» или «статистические исследования», не всегда позволяют понять, какие именно действия собирается осуществлять компания. Отдельного внимания заслуживают условия о передаче сведений партнерам, поставщикам и другим третьим лицам, особенно если конкретный круг получателей и цели распространения информации не обозначены.
В качестве примера Сычева привела оформление документов в медицинских учреждениях. Вместе с договором на оказание услуг пациенту могут предложить подписать согласие не только на использование данных для лечения, но и на получение рекламных рассылок. Однако эти разрешения не являются одним и тем же. Юрист советует выяснить, можно ли оформить необходимые документы без согласия на рекламные предложения и передачу информации неопределенному кругу организаций.
Проверять условия обработки персональных данных следует и при регистрации на интернет-сайтах. Прежде чем ставить отметку в соответствующем поле, пользователю рекомендуется перейти по ссылке на политику конфиденциальности и ознакомиться с тем, какие именно разрешения он предоставляет компании.
При этом уже выданное согласие можно отозвать. Для этого необходимо направить оператору персональных данных соответствующее заявление по официальному адресу — в бумажной или электронной форме.
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