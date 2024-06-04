Россияне назвали черты, раздражающие в начальстве

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Опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
Кроме это, россияне отметили и такие негативные характеристики начальства, как грубость, предвзятость, жадность и равнодушие.
Как передаёт Газета.ру, к позитивным чертам руководителей опрошенные отнесли отмечание потенциала людей, хорошие коммуникативные навыки, уверенное принятие решений, продуктивность, неигнорирование команды, поддержка карьерного роста сотрудников и так далее.
Ранее опрос сервиса SuperJob показывал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера и температуры в помещении.
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Как передаёт Газета.ру, к позитивным чертам руководителей опрошенные отнесли отмечание потенциала людей, хорошие коммуникативные навыки, уверенное принятие решений, продуктивность, неигнорирование команды, поддержка карьерного роста сотрудников и так далее.
Ранее опрос сервиса SuperJob показывал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера и температуры в помещении.
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Мелисса Тимофеева