Россияне назвали достойный размер пенсии
Россияне считают достойной пенсию в размере 53 500 рублей в месяц, что на семь процентов больше, чем осенью прошлого года. Об этом свидетельствует исследование SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.
Согласно итогам опроса 1600 человек, мужчины ожидают более высокие выплаты, чем женщины — 54 800 рублей против 52 400 рублей. Самые высокие ожидания среди граждан старше 45 лет — сумма, по их мнению, должна составлять 56 200 рублей. Респонденты в возрасте 35–45 лет указали 55,8 тысячи, а младше 35 лет — 50,8 тысячи. Люди с высшим образованием рассчитывают на пенсию в 55,8 тысячи, а со средним профессиональным образованием — на 52,1 тысячи.
Среди жителей мегаполисов на наиболее высокие выплаты претендуют москвичи — 57 900 рублей в месяц, что 10% больше, чем в октябре. На втором месте — Санкт-Петербург с показателем 57 600 рублей (+11%), на третьем — Хабаровск с 55 400 рублей (+11%). В пятерку также вошли Краснодар (54 900 рублей, +13%), а также Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей, +10% и +11% соответственно).
Читайте также: