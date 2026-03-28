Выяснилось про новую схему обмана россиян с уборкой снега по «эксклюзивной» цене

Мошенники стали обманывать россиян обещаниями якобы убрать снег по эксклюзивной цене
Мошенники начали обманывать владельцев частных домов, предлагая «эксклюзивную» цену на очистку участков от снега. В сезон таяния они играют на страхе подтоплений и крадут деньги через фейковые ссылки, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «МТС Защитник».
Новая схема злоумышленников начинается с того, что они звонят жителям частного сектора от лица разных компаний. Аферисты «предупреждают» о необходимости срочной чистки ливневой канализации и участка от скопившихся снежных масс.
Москвичам пообещали дождь на выходных
Если россиянин проявляет интерес, то ему присылают ссылку для якобы бронирования услуги по специальной цене. Стоит на нее кликнуть — и появится просьба ввести данные карты, затем произойдет списание денег.
«Однако никаких работ не выполняется — компания и услуга оказываются ненастоящими», — говорится в материале.Обман работает на многих после аномальной зимы: люди осознают возможные последствия от тающего снега, опасаются подтоплений и теряют бдительность, попавшись на «выгодное» предложение. Однако честные компании, занимающиеся очисткой участков, никогда не попросят полную или частичную оплату по странным ссылкам из смс.