Выяснилось про новую схему обмана россиян с уборкой снега по «эксклюзивной» цене

28 марта 2026, 03:33

Мошенники стали обманывать россиян обещаниями якобы убрать снег по эксклюзивной цене

Фото: iStock/vubaz

Мошенники начали обманывать владельцев частных домов, предлагая «эксклюзивную» цену на очистку участков от снега. В сезон таяния они играют на страхе подтоплений и крадут деньги через фейковые ссылки, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «МТС Защитник».





Новая схема злоумышленников начинается с того, что они звонят жителям частного сектора от лица разных компаний. Аферисты «предупреждают» о необходимости срочной чистки ливневой канализации и участка от скопившихся снежных масс.





«Однако никаких работ не выполняется — компания и услуга оказываются ненастоящими», — говорится в материале.