Достижения.рф

Россияне назвали главные блюда новогоднего стола

РИА Новости: россияне назвали салат «Оливье» главным блюдом новогоднего стола
Фото: iStock/DronG

Бутерброды с красной икрой и салат «Оливье» остаются главными блюдами на новогоднем столе россиян. Это выяснили эксперты в исследовании, проведенном производителем индейки «Индилайт» и брендом «Cozy home», пишет РИА Новости.



Согласно опросу, 78% участников выбирают икру, а 75% готовят «Оливье». Также 62% респондентов включают в меню различные мясные, сырные и овощные нарезки, а запеченное мясо становится популярным выбором.

Большинство россиян предпочитают готовить праздничные блюда самостоятельно. Три четверти опрошенных видят в этом важную часть новогодних традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, а менее 2% отмечают праздник в ресторане.

Приготовление угощений помогает создать новогоднюю атмосферу. 81% респондентов согласны с этим мнением. Кроме того, украшение дома становится важным элементом праздника.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0