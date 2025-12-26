Россияне назвали главные блюда новогоднего стола
Бутерброды с красной икрой и салат «Оливье» остаются главными блюдами на новогоднем столе россиян. Это выяснили эксперты в исследовании, проведенном производителем индейки «Индилайт» и брендом «Cozy home», пишет РИА Новости.
Согласно опросу, 78% участников выбирают икру, а 75% готовят «Оливье». Также 62% респондентов включают в меню различные мясные, сырные и овощные нарезки, а запеченное мясо становится популярным выбором.
Большинство россиян предпочитают готовить праздничные блюда самостоятельно. Три четверти опрошенных видят в этом важную часть новогодних традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, а менее 2% отмечают праздник в ресторане.
Приготовление угощений помогает создать новогоднюю атмосферу. 81% респондентов согласны с этим мнением. Кроме того, украшение дома становится важным элементом праздника.
