Глава АЮР потребовал строже наказывать нотариусов при сделках по «схеме Долиной»

Степашин потребовал ужесточить ответственность нотариусов из-за «схемы Долиной»
Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов — это поможет предотвратить мошеннические схемы, похожие на историю с квартирой певицы Ларисы Долиной. Слова Степашина приводит ТАСС.
По мнению председателя АЮР, страдать от действий мошенников должен не добросовестный покупатель, заплативший деньги, а сами преступники и нотариус, если тот знал о незаконности сделки.
Степашин сообщил, что в законодательство РФ вскоре будут внесены соответствующие поправки.
Омбудсмен Москалькова поддержала решение суда по делу о квартире певицы Долиной в Хамовниках
Кроме того, глава Ассоциации юристов России предложил увеличить срок между оформлением крупной сделки и выплатой денег по ней.
«Чтобы все обстоятельства ее заключения были проанализированы, возможно даже с участием правоохранительных органов», — пояснил он.Напомним, что в четверг Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. В результате певицу выселили из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Лурье. Решение вступило в силу немедленно. Вечером 25 декабря заметили, что автомобиль Долиной три раза приезжал к дому, где находится её бывшее жилье.