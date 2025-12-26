Глава АЮР потребовал строже наказывать нотариусов при сделках по «схеме Долиной»

26 декабря 2025, 05:34

Степашин потребовал ужесточить ответственность нотариусов из-за «схемы Долиной»

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов — это поможет предотвратить мошеннические схемы, похожие на историю с квартирой певицы Ларисы Долиной. Слова Степашина приводит ТАСС.





По мнению председателя АЮР, страдать от действий мошенников должен не добросовестный покупатель, заплативший деньги, а сами преступники и нотариус, если тот знал о незаконности сделки.



Степашин сообщил, что в законодательство РФ вскоре будут внесены соответствующие поправки.





«Чтобы все обстоятельства ее заключения были проанализированы, возможно даже с участием правоохранительных органов», — пояснил он.