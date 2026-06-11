Россияне назвали главные мотивы для работы

11 июня 2026, 09:06

РИА Новости: главными мотиваторами для работы у россиян являются планы и цели

Фото: iStock/catalis

Личные планы и цели остаются главным мотиватором для работы у россиян. Для их реализации людям нужен стабильный ежемесячный доход. Такой ответ дали 43% участников опроса аналитиков финансового маркетплейса «Сравни.ру». Об этом пишет РИА Новости.