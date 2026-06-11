Россияне назвали главные мотивы для работы
Личные планы и цели остаются главным мотиватором для работы у россиян. Для их реализации людям нужен стабильный ежемесячный доход. Такой ответ дали 43% участников опроса аналитиков финансового маркетплейса «Сравни.ру». Об этом пишет РИА Новости.
В исследовании участвовали 1765 совершеннолетних жителей разных регионов России. Еще 35% респондентов работают ради привычного уровня жизни близких. Для 26% труд важен ради спокойной жизни. Каждый четвертый назвал работу необходимостью и объяснил это словами «потому что так надо».
При выборе работы главным фактором для россиян остаются деньги. По данным исследования Superjob, для ощущения счастья среднему жителю страны нужен доход 273 тысячи рублей в месяц. Этот запрос кратно выше средней зарплаты по стране.
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