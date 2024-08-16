Россияне оценили работу Путина

Фото: сайт Кремля
Большинство россиян хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из результатов проведённого ФОМ опроса.
Отмечается, что 80% опрошенных выразили доверие президенту. Обратного придерживаются 12% респондентов.
Столько же, 80%, положительно оценили работу Путина на посту главы государства. Противоположную позицию высказали 8% опрошенных.
Положительно о работе правительства России высказались 52% респондентов. 58% опрошенных считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.
Также россиянам предложили представить, что в предстоящие выходные состоятся выборы в Госдуму. За партию «Единая Россия» проголосовали бы 44% граждан, за КПРФ – 9%, за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» выступили по 3% респондентов.
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Столько же, 80%, положительно оценили работу Путина на посту главы государства. Противоположную позицию высказали 8% опрошенных.
Положительно о работе правительства России высказались 52% респондентов. 58% опрошенных считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.
Также россиянам предложили представить, что в предстоящие выходные состоятся выборы в Госдуму. За партию «Единая Россия» проголосовали бы 44% граждан, за КПРФ – 9%, за партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» выступили по 3% респондентов.
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Анастасия Чинкова