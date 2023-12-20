Россияне назвали идеальные новогодние подарки

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Опрос «АльфаСтрахования» показал, что идеальными подарками на Новый год россияне считают украшения и аксессуары для автомобиля.
Так, для женщин самыми желаемыми новогодними подарками стали украшения (19%), духи (12%), косметику (11%), гаджеты (10%), одежду и обувь (10%), аксессуары (9%), а для мужчин – аксессуары для авто и гаджеты (по 11%), косметику и парфюмерию (10%), сумки, галстуки, перчатки и другие подобные аксессуары (10%).
Кроме того, выяснилось, что россияне стараются приобретать подарки родным и близким заранее, часто ещё в ноябре.
Отмечается, что в опросе приняли более 1,2 тыс. человек.
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Кроме того, выяснилось, что россияне стараются приобретать подарки родным и близким заранее, часто ещё в ноябре.
«Делают это в ноябре 52% участников исследования. 29% заказывают всё необходимое в первой половине декабря через интернет. Оставшиеся опрошенные делают всё в последний момент», — приводит RT текст исследования.
Отмечается, что в опросе приняли более 1,2 тыс. человек.
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Мелисса Тимофеева