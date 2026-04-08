Эксперты SBA предупредили о фишинговых атаках от имени медучреждений
Специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) обнаружили новую схему обмана. Злоумышленники рассылают письма, притворяясь медицинскими организациями. Об этом информирует «Лента.ру».
Эксперты компании ЕСА ПРО рассказали о типичном сценарии. Жертва получает сообщение со ссылкой на поддельный сайт поликлиники. Там просят записаться на приём или диспансеризацию. Основная цель атаки — сбор персональных данных. После перехода человек часто получает телефонный звонок. Мошенник просит назвать код из SMS для «подтверждения записи».
Затем на связь выходят лжесотрудники правоохранительных органов. Они угрожают гражданину из-за «передачи кода злоумышленникам». Аналитики отмечают, что главной мишенью стали пожилые люди. Эта группа населения чаще посещает больницы и особенно внимательно относится к вопросам здоровья.
Первые пробные атаки преступники проводят в небольших городах. Так они тестируют схему с меньшим риском привлечь внимание.
