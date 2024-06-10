Россияне назвали неподходящие на собеседовании вопросы

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.
Так ответили 58 и 56% респондентов соответственно.
Отмечается, что в исследовании поучаствовали более 3,5 тыс. респондентов.
Ранее другой опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
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«48% россиян выделили вопросы о семейном положении и наличии детей, а 41% отметили комментарии о внешнем виде. Столько же (41%) проголосовали за вопросы типа «Почему мы должны взять именно вас?», «Почему вы хотите работать в нашей компании?», — приводит RT результаты исследования.
Отмечается, что в исследовании поучаствовали более 3,5 тыс. респондентов.
Ранее другой опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
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Мелисса Тимофеева