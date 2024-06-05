Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью

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Опрос SuperJob показал, что цифровую зависимость имеют 47% россиян.
Отмечается, что в прошлом году число таких людей было меньше и составляло 42%.
Как передаёт Газета.ру, 15% опрошенных уверенно заявили о своей зависимости от гаджетов и интернета, 32% скорее согласны с этим. При этом 53% респондентов высказали убеждённость в отсутствии у себя подобных явлений.
Исследование показало и взаимосвязь зависимости от гаджетов и возрастов: более молодые респонденты отмечали у себя признаки данного явления, нежели люди старшего поколения.
Ранее опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
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Как передаёт Газета.ру, 15% опрошенных уверенно заявили о своей зависимости от гаджетов и интернета, 32% скорее согласны с этим. При этом 53% респондентов высказали убеждённость в отсутствии у себя подобных явлений.
Исследование показало и взаимосвязь зависимости от гаджетов и возрастов: более молодые респонденты отмечали у себя признаки данного явления, нежели люди старшего поколения.
Ранее опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.
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Мелисса Тимофеева