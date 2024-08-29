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Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне

«Авито Работы»: Россияне меняют профессию на IT-специальности
29 августа 2024, 17:54
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.
Следом в этом рейтинге идут онлайн-торговля, административная работа, управление персоналом, гостиничный бизнес и туризм.

«Среди тех, кто хотел бы пройти переобучение и сменить специальность, 43% россиян планируют пройти переквалификацию в ближайший год», — приводит RT результаты исследования.



Другое исследование экспресс-доставки «СДЭК» продемонстрировало, что 42% россиян делают покупки к началу учебного года в последний момент.

«СДЭК» провел опрос и выяснил, как часто россияне заказывают товары к 1 сентября в интернете. Оказалось, что большинство опрошенных перешли на онлайн-шоппинг, но покупают все в последний момент», – приводит АГН «Москва» результаты исследования.

Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.

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