Стало известно, какие профессии выбирают решившие сменить работу россияне

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Исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.
Следом в этом рейтинге идут онлайн-торговля, административная работа, управление персоналом, гостиничный бизнес и туризм.
Другое исследование экспресс-доставки «СДЭК» продемонстрировало, что 42% россиян делают покупки к началу учебного года в последний момент.
Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
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«Среди тех, кто хотел бы пройти переобучение и сменить специальность, 43% россиян планируют пройти переквалификацию в ближайший год», — приводит RT результаты исследования.
Другое исследование экспресс-доставки «СДЭК» продемонстрировало, что 42% россиян делают покупки к началу учебного года в последний момент.
«СДЭК» провел опрос и выяснил, как часто россияне заказывают товары к 1 сентября в интернете. Оказалось, что большинство опрошенных перешли на онлайн-шоппинг, но покупают все в последний момент», – приводит АГН «Москва» результаты исследования.
Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
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Мелисса Тимофеева