Россияне назвали признаки токсичного руководителя

16 июля 2025, 13:31

Роскачество: несоблюдение границ рабочего дня — признак токсичного руководства

Фото: iStock/fizkes

Недоверие и чрезмерный контроль — первые признаки токсичного руководителя. Об этом рассказала эксперт Роскачества, старший консультант Beyond Taylor Марина Паршикова.





По ее словам, когда наставник внимательно следит за действиями сотрудника, это только мешает эффективности работы.





«Лучше выстраивать прозрачность внутри команды, в том числе по процессам и задачам, чтобы не являться начальником, а взращивать самостоятельность внутри команды. Доверие не исключает контроля, однако важно работать с контролем на системном уровне», — пояснила Паршикова в беседе с RT.

«Речь также идет о манипуляциях, то есть если за малейшие провинности следуют угрозы увольнения, лишения премий или штрафы. Или еще одно проявление – микроконтроль, когда вся проделанная работа постоянно перепроверяется, потому что рядовым специалистам доверия нет», — пояснил эксперт.