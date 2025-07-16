Россияне назвали признаки токсичного руководителя
Роскачество: несоблюдение границ рабочего дня — признак токсичного руководства
Недоверие и чрезмерный контроль — первые признаки токсичного руководителя. Об этом рассказала эксперт Роскачества, старший консультант Beyond Taylor Марина Паршикова.
По ее словам, когда наставник внимательно следит за действиями сотрудника, это только мешает эффективности работы.
«Лучше выстраивать прозрачность внутри команды, в том числе по процессам и задачам, чтобы не являться начальником, а взращивать самостоятельность внутри команды. Доверие не исключает контроля, однако важно работать с контролем на системном уровне», — пояснила Паршикова в беседе с RT.
Она также добавила, что признаками токсичного руководства являются несоблюдение границ рабочего дня, а также регулярные сообщения в мессенджерах в нерабочее время.
Кроме того, начальство не должно быть подвержено эмоциональным всплескам, манипулировать и давить на сотрудника, заключила Паршикова.
В свою очередь HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян рассказал «Москве 24», что токсичное руководство может публично критиковать сотрудников, переходить на личности и даже оскорблять.
«Речь также идет о манипуляциях, то есть если за малейшие провинности следуют угрозы увольнения, лишения премий или штрафы. Или еще одно проявление – микроконтроль, когда вся проделанная работа постоянно перепроверяется, потому что рядовым специалистам доверия нет», — пояснил эксперт.
Он посоветовал фиксировать все эпизоды подобного поведения со стороны руководства. Такие записи можно предъявить в отделе кадров для решения конфликта на уровне компании. В случае, если подобное и далее повторяется, лучше найти новое место работы, считает Мурадян.