Подмосковным работникам выплатили задолженность по зарплате на 400 млн рублей

11 июля 2025, 20:46

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В Подмосковье ежемесячно рассматривают вопросы соблюдения прав работников и выплат задолженности по зарплате. Этим занимается Межведомственная комиссия по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате на территории Московской области, рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.







«За полгода более 4 тыс. работников восстановили свои права на оплату труда и получили зарплату на общую сумму около 400 млн рублей», – отметили в министерстве.