Подмосковным работникам выплатили задолженность по зарплате на 400 млн рублей
В Подмосковье ежемесячно рассматривают вопросы соблюдения прав работников и выплат задолженности по зарплате. Этим занимается Межведомственная комиссия по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате на территории Московской области, рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«За полгода более 4 тыс. работников восстановили свои права на оплату труда и получили зарплату на общую сумму около 400 млн рублей», – отметили в министерстве.В ведомстве уточнили, что 15 организаций региона погасили задолженность по заработной плате, которая не выплачивалась несколько месяцев. Например, в Сергиевом Посаде была погашена самая крупная задолженность – на 355,6 млн рублей.
Вопросы задолженности рассматриваются на заседаниях с участием представителей Министерства социального развития, прокуратуры, Следственного комитета, Гострудинспекции, Росреестра и судебных приставов.
В случае нарушения трудовых прав работник может направить обращение в прокуратуру или в Государственную инспекцию труда через электронный сервис.