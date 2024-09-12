Россияне назвали самые престижные профессии

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Жители России считают самыми престижными профессиями врача и специалистов в сфере информационных технологий. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМа.
По данным социологов, самыми престижными россияне профессиями россияне считают айтишников и врачей, за них проголосовало по 32% опрошенных.
При этом по 17% считают престижными профессии силовиков и представителей рабочих специальностей, а 11% - инженеров, еще 9% опрошенных проголосовали за юристов.
Таким образом, аналитики считают, что происходит постепенное изменение ценностей в обществе.
Также россияне уверены, что самые большие зарплаты в России получают специалисты в сфере IT, медики и силовики. При этом каждый пятый опрошенный считает, что больше всех получают политики, предприниматели и экономисты.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
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При этом по 17% считают престижными профессии силовиков и представителей рабочих специальностей, а 11% - инженеров, еще 9% опрошенных проголосовали за юристов.
Таким образом, аналитики считают, что происходит постепенное изменение ценностей в обществе.
Также россияне уверены, что самые большие зарплаты в России получают специалисты в сфере IT, медики и силовики. При этом каждый пятый опрошенный считает, что больше всех получают политики, предприниматели и экономисты.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
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Элина Позднякова