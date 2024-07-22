Россияне назвали самый популярный для отпуска месяц

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Опрос «Авито Работы» показал, что для россиян наиболее популярным месяцем для отпуска стал июль.
Так ответили 46% респондентов.
В пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.
В то же время россиянам напомнили, что летом с ростом популярности купаний на различных водоёмов нельзя оставлять несовершеннолетних детей на воде одних. Так, полицейские и дружинники в Кемерове уже «выловили» на водоёмах города десятки подростков.
Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
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«Этот месяц чаще по сравнению с работниками других сфер деятельности предпочитают для отпуска сотрудники образования и науки (72%) и специалисты в IT и телекоме (50%)», — приводит RT результаты исследования.
В пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.
В то же время россиянам напомнили, что летом с ростом популярности купаний на различных водоёмов нельзя оставлять несовершеннолетних детей на воде одних. Так, полицейские и дружинники в Кемерове уже «выловили» на водоёмах города десятки подростков.
«В ходе профилактических мероприятий полицейские выявили 43 ребенка в возрасте от 13 до 17 лет, пребывавших на водоёмах без сопровождения взрослых. Как выяснили сотрудники полиции, родители некоторых детей знали об их месте нахождения, но не сочли нужным сопровождать несовершеннолетних», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.
Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
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Мелисса Тимофеева