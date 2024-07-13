Россияне назвали пять самых популярных для летнего отдыха городов России

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Самым популярным российским городом для отдыха стала Москва, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В результате исследования эксперты также определили пять самых популярных для летнего отдыха городов России.
«Самым популярным российским городом для отдыха летом оказалась Москва — на столицу приходится 20,2% заказов — почти столько же, сколько в 2022 году. В пятерку также попали Санкт-Петербург (доля снизилась на 24% и составляет 14,8%), Сочи (8,4%, -8%), Казань (3,1%, -25%) и Екатеринбург (2,4%, +33%)», – отмечают специалисты.
Сервис также приводит список самых популярных у россиян зарубежных городов. Чаще всего россияне отдыхают за границей в Стамбуле (9,4% бронирований отелей, +59% по сравнению с 2022 годом), Минске (4,6%, -50%), Дубае (4,0%, +8%), Ереване (2,8%, -33%) и Тбилиси (2,6%, +24%).
В компании также отметили, что более половины респондентов (52 %) проведут свой отпуск в 2024 году в высокий сезон, в то время как остальные предпочтут отправиться на отдых в менее загруженные периоды.
Кроме того, большинство респондентов (58 %) останутся дома в праздничные дни, такие как Рождество, Новый год и майские выходные... В 2022 году картина изменится: большинство респондентов (51 %) будут путешествовать в дни, когда «вся страна отдыхает, а не экономит деньги».
Ранее психотерапевт и эксперт Лаборатории «Гемотест» Сергей Кузнецов оценил необходимость отпуска летом. По мнению Кузнецова, для качественного отдыха не обязательно брать отпуск летом.
По его словам, россияне привыкли к летнему отдыху еще со школьных каникул. Однако для организма важно не время года, а сам процесс отдыха. Если вы хотите взять летний отпуск, но не имеете такой возможности, стоит наверстать упущенное, определив, что именно привлекает вас в таком отдыхе. Например, путевки в теплые края можно приобрести в любое время года.
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