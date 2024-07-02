Специалисты назвали самые «уставшие» регионы России

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Аналитики девелопера курортной недвижимости FIVE заявили, что чаще других испытывают потребность в отпуске жители Москвы, Санкт-Петербурга, южных регионов, Ростовской области и Екатеринбурга.
Следом в этом рейтинге идут Нижний Новгород и Республика Татарстан.
Исследователи определили такой рейтинг, исходя из данных запросов россиян об отдыхе.
В то же время заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что нельзя пренебрегать выходными и отдыхом, поскольку это вредно для здоровья.
Ранее сообщалось, что в июле в ряде городов отдых в отелях категории «три звезды» подешевел по сравнению с июнем.
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Исследователи определили такой рейтинг, исходя из данных запросов россиян об отдыхе.
«Жители столиц чаще всего ищут локации в своем регионе. Большинство запросов связано с внутренними поездками. Места для отдыха рядом с домом ищут жители юга: им недалеко ехать до главных морских курортов. А екатеринбуржцы, нижегородцы и жители Татарстана стремятся уехать в отпуск подальше от родного города», — добавила в беседе с «Известиями» коммерческий директор девелопера курортной недвижимости FIVE Елена Кабешева.
В то же время заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что нельзя пренебрегать выходными и отдыхом, поскольку это вредно для здоровья.
«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее сообщалось, что в июле в ряде городов отдых в отелях категории «три звезды» подешевел по сравнению с июнем.
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Мелисса Тимофеева