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Специалисты назвали самые «уставшие» регионы России

02 июля 2024, 16:09
Фото: iStock/welcomeinside

Фото: iStock/welcomeinside

Аналитики девелопера курортной недвижимости FIVE заявили, что чаще других испытывают потребность в отпуске жители Москвы, Санкт-Петербурга, южных регионов, Ростовской области и Екатеринбурга.
Следом в этом рейтинге идут Нижний Новгород и Республика Татарстан.

Исследователи определили такой рейтинг, исходя из данных запросов россиян об отдыхе.



«Жители столиц чаще всего ищут локации в своем регионе. Большинство запросов связано с внутренними поездками. Места для отдыха рядом с домом ищут жители юга: им недалеко ехать до главных морских курортов. А екатеринбуржцы, нижегородцы и жители Татарстана стремятся уехать в отпуск подальше от родного города», — добавила в беседе с «Известиями» коммерческий директор девелопера курортной недвижимости FIVE Елена Кабешева.

В то же время заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что нельзя пренебрегать выходными и отдыхом, поскольку это вредно для здоровья.

«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее сообщалось, что в июле в ряде городов отдых в отелях категории «три звезды» подешевел по сравнению с июнем.

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Сладко и безопасно для фигуры: Рецепт творожной запеканки с клубникой
02 июля 2024, 16:54

Фото: iStock/peredniankina

Когда хочется чего-то сладкого и безопасного для фигуры на помощь приходит творожная запеканка, которая хорошо усваивается и доставляет удовольствие своим вкусом. А если в классическую творожную запеканку добавить сезонную летнюю ягоду, то лучшего десерта, казалось бы, не придумаешь. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить творожную запеканку с клубникой.


Ингредиенты

  • клубника — 130 г.
  • яйца — 5-6 шт.
  • кефир — 250 мл.
  • манка — 100 г.
  • творог (не менее 5%) — 600 г.
  • сахар — 100 г.
  • ванилин — 1 ч. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Фото: iStock/alely


Пошаговый рецепт

  1. Ягоды помыть и просушить.
  2. В небольшую чашку высыпать манку, залить её кефиром и оставить на 30-40 минут.
  3. Творог взбить блендером, добавить ванилин, сахар и разрыхлитель.
  4. Яйца разделяем на белки (их взбить в пену) и желтки (их добавить в творожную массу).
  5. Соединить манку с творожной массой и влить туда белковую пену.
  6. Клубнику нарезать и обвалять в крахмале.
  7. Емкость для выпечки смазать маслом и выложить приготовленное слоями: 1/3 часть теста — на дно, дальше — клубника, затем снова слой теста, ягоды и тесто.
  8. Поместите емкость с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Подавать десерт можно со сметаной или с каким-нибудь ароматным джемом.

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#повар
#дом
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В подмосковное озеро выпустили 550 утят кряквы
02 июля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В озеро Круглое, расположенное в Дмитровском городском округе, выпустили около 550 малышей кряковой утки. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В ежегодном мероприятии участвовали сотрудники Дмитровской ветеринарной станции и жители региона. Большинство приехало семьями. Перед выпуском ветеринарные врачи осмотрели пернатых, исследовали на орнитоз и грипп птиц.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Важно исключить у птицы заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Все выпущенные утята окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», – пояснил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В министерстве добавили, что выпуск утят ­– важное мероприятие. Таким образом обновляется популяция уток, что важно для природного баланса и экологической стабильности региона.

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#минсельхозпрод мо
#утки
#дмитровский городской округ
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В электричках Ленинградского направления разрешат бесплатный провоз велосипедов
02 июля 2024, 16:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бесплатно провести велосипед можно будет во всех пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) 6 и 7 июля, мера вводится для удобства участников Московского ночного велофестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать 6 июля с 18:00 до 23:59 и 7 июля с 00:01 до 12:00. Пройти через турникет пассажир с велосипедом сможет по обычному билету», — говорится в сообщении.
Предполагается, что в этом году участниками ночного велофестиваля станут около 20 тысяч человек. Заезд стартует в девять вечера 6 июля на Суворовской площади, финишировать участники велофестиваля будут на Лужнецкой набережной.

В ведомстве напомнили, что в обычные дни бесплатно провозить велосипеды на электричках МТППК можно с 11 утра до 16:00 и с 21:00 до 6 утра.

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#велосипеды
#электрички
#ленинградское направление
#минтранс мо
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В Подмосковье убрали более 5,7 тыс. навалов мусора у контейнерных площадок
02 июля 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 5,7 тыс. навалов мусора ликвидировали рядом с контейнерными площадками Московской области за минувший июнь, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Наши инспекторы непрерывно контролируют процесс уборки отходов через систему «Безопасный регион», кроме того, отслеживают загруженные адреса с помощью чат-бота ТКО, фиксируя местоположение с наибольшим количеством жалоб», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Всего за месяц в Подмосковье убрали 5752 мусорных навала на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Больше всего нарушений было устранено в Ленинском округе, Чехове и Истре.

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#минчистоты
#контейнеры
#мусор
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Муфтий в Дагестане заявил про наличие радикалов среди прихожан мечетей
02 июля 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Религиозные радикалы, являющиеся прихожанами местных мечетей, присутствуют в Дагестане. Данный факт признается республиканским муфтием Ахмадом Абдулаевым. Фрагмент из его речи опубликован дагестанским муфтиятом в Telegram-канале.
Со слов Абдулаева, все мечети в регионе можно разделить на три категории. Первые, где имамов назначил муфтият, вторые, где молятся радикалы и третьи, где прихожане не относят себя ни к тем, ни к другим. Именно последние, по словам Абдулаева, являются самыми опасными.

«Они — без пяти минут ваххабиты, (...) они — опасные люди», — резюмировал муфтий.

Ранее в рамках встречи при участии руководства республики он анонсировал запрет никаба — головного убора, который закрывает лицо. По словам исламоведа Романа Силантьева, после издания неюридического документа о никабе убор станет маркером ваххабитов, поскольку верующие не смогут проигнорировать запрет.

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#россия
#дагестан
#мечеть
#религия
#новости
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Водители такси в Подмосковье раздают воду пассажирам
02 июля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба МТДИ МО

К подмосковной акции по раздаче воды пассажирам присоединились водители такси, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Из-за установившейся в Подмосковье жаркой погоды перевозчики начали раздавать пассажирам бесплатную воду. Теперь бутылки с водой можно получить не только на железнодорожных станциях, остановках и автовокзалах Мострансавто, но и в такси», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве добавили, что с начала акции водители такси раздали пассажирам уже более тысячи бутылок питьевой воды.

Акция по бесплатной раздаче воды пассажирам в Московской области продолжится до конца недели. Отмечается, что участие в ней принимает Центральная пригородная пассажирская компания: сотрудники ЦППК раздают воду на ж/д станциях Мытищи и Подольск, а также на Ярославском, Белорусском, Савеловском, Казанском, Павелецком, Курском и Киевском вокзалах.

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#такси
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
#жара
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Видеокамеры выявили в Подмосковье 170 нарушителей правил перехода через пути
02 июля 2024, 15:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области установлено более 120 камер фиксации нарушения правил перехода через железнодорожные пути. С начала года они зафиксировали более 170 нарушителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Камеры устанавливают для снижения смертности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Система не просто фиксирует нарушения, но и может определить личность виновного, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Штраф достигает 1,5 тыс рублей.
«С начала года на железнодорожных путях в регионе погибли 95 человек. При этом 53 случая зафиксировано на так называемых «опасных тропах», 30 – на пешеходных переходах, 14 – на железнодорожных платформах», – уточнили в ведомстве.
В министерстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пересекать пути можно только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Вблизи железнодорожных путей нужно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.

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#подмосковье
#московская область
#железная дорога
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#минтранс мо
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#камера фиксации
#видеонаблюдение
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Выплаты на новорождённого получили более 30 жителей Подмосковья
02 июля 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 30 тысяч жителей Московской области получили единовременную выплату на новорождённого с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«С начала года в регионе родители более 30 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного на общую сумму свыше 600 млн рублей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что сумма одной выплаты составляет 20 тысяч.

В министерстве напомнили, что в Московской области родители могут выбрать выплату или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В набор входят косметические и гигиенические средства для младенца и матери, одежда и прочие предметы, необходимые семье в первые месяцы жизни малыша.

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#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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Астроном Кошман раскрыла, когда Земля окажется максимально далеко от Солнца
Астроном Кошман спрогнозировала максимальное расстояние Земли от Солнца 5 июля
02 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/KingJC

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман заявила, что в грядущую пятницу, 5 июля, наша планета окажется на максимальном расстоянии от Солнца.
«5 июля в 08:06 по мск Земля окажется в афелии на расстоянии 152 094 000 км на самой дальней от Солнца точке своей орбиты. В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Кошман.

В то же время синоптики прогнозируют отступление жары в Москве ближе к концу этой недели.

«Смена жаркой погоды на более умеренную, тёплую, у нас произойдёт в пятницу, когда нас будет пересекать холодный атмосферный фронт», — заявила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.

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