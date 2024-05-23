В летнем трудовом семестре примут участие более 4 тысяч подмосковных студентов

Фото: пресс-служба МИСК
В России стартовал летний трудовой семестр студенческих отрядов. В нём будут задействованы более 4 тыс. учащихся вузов из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Церемония открытия трудового семестра прошла на набережной у Дома правительства Московской области. На неё приехали около 700 ребят со всего региона – бойцы, командиры, комиссары и ветераны студотрядов.
Фото: пресс-служба МИСК
Лучшим бойцам вручили благодарственные письма министерства, Мособлдумы, почётные грамоты Российских студенческих отрядов.
Трудовой семестр продлится 92 дня. Ребята смогут попробовать себя в разных профессиях – от проводника поезда до строителя.
Фото: пресс-служба МИСК
В этом году кроме Подмосковья студенты будут трудиться и в других регионах – в Краснодарском крае, в Луганске, на Камчатке. Впервые будут трудоустраиваться ребята, которым ещё не исполнилось 18 лет. Свыше 100 подростков смогут поработать помощниками вожатых, озеленителями, сотрудниками торгового зала, сборщиками готовой мебели.
Фото: пресс-служба МИСК
В СССР подмосковный областной студотряд считался одним из сильнейших в стране. Второе рождение он получил 10 ноября 2020 года, когда было учреждено Московское областное региональное отделение РСО. В первый год движение насчитывало 700 человек, в следующий – 1,5 тыс., в 2023-м – 3 тыс., а в этом году – уже свыше 5 тыс.
«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны. Она трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи. В этом году РСО отмечают двойной юбилей: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.
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«Вы большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, пожелать классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций. Особенные слова поддержки – тем, кто в этом году поедет в студенческие отряды впервые. Надеюсь, что вам очень понравится. Желаю с пользой провести время, узнать много нового и интересного, отточить навыки», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК
Лучшим бойцам вручили благодарственные письма министерства, Мособлдумы, почётные грамоты Российских студенческих отрядов.
«За эти три с небольшим года вы сделали просто нереальный рывок. Вы уже объединяете более 5 тыс. человек, лидируете среди всех региональных отделений Центрального федерального округа. Спасибо правительству Московской области, директорам 40 подмосковных колледжей и ректорам 12 вузов, поддерживающим эту деятельность», – отметил руководитель Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Парамонов.Фото: пресс-служба МИСК
Трудовой семестр продлится 92 дня. Ребята смогут попробовать себя в разных профессиях – от проводника поезда до строителя.
«Я учусь в Дмитровском техникуме. Мне очень понравилась атмосфера студенческих отрядов, и в один из них я решил вступить. Недавно отработал две смены вожатым в детском оздоровительном центре «Горизонт» в Клину. Туда приезжали белгородские дети, мы с ними занимались, старались максимально отвлечь от неприятных эмоций. Этим летом тоже буду работать в качестве вожатого, но уже в другом лагере», – рассказал боец студенческого педагогического отряда Владислав Пономарёв.
Фото: пресс-служба МИСК
В этом году кроме Подмосковья студенты будут трудиться и в других регионах – в Краснодарском крае, в Луганске, на Камчатке. Впервые будут трудоустраиваться ребята, которым ещё не исполнилось 18 лет. Свыше 100 подростков смогут поработать помощниками вожатых, озеленителями, сотрудниками торгового зала, сборщиками готовой мебели.
«Здорово, что вы такие активные, не лежите на диване, а продолжаете познавать мир, ездить по нашей необъятной Родине. А самое главное – трудиться. Знаю точно, что всё у вас получится», – напутствовал студентов зампредседателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.
Фото: пресс-служба МИСК
В СССР подмосковный областной студотряд считался одним из сильнейших в стране. Второе рождение он получил 10 ноября 2020 года, когда было учреждено Московское областное региональное отделение РСО. В первый год движение насчитывало 700 человек, в следующий – 1,5 тыс., в 2023-м – 3 тыс., а в этом году – уже свыше 5 тыс.
«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны. Она трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи. В этом году РСО отмечают двойной юбилей: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.
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Лора Луганская