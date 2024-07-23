Россияне назвали свой самый любимый торт

Фото: iStock/Arx0nt
Аналитики АТОЛ провели исследование и выяснили, что самым любимым тортом у россиян в этом году стал чизкейк.
На долю такого десерта приходится 22,1% продаж.
На втором месте оказался «Наполеон», доля продаж которого составила 10,5%. Третье место занял «Медовик» с 9,4% продаж.
Как передаёт Газета.ру, также популярны среди россиян такие лакомства, как «Красный бархат», «Морковный торт», «Прага», «Шоколадный торт», «Вафельный торт» т «Тирамису».
Ранее опрос «Авито Работы» показал, что для россиян наиболее популярным месяцем для отпуска стал июль. При этом в пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.
Читайте также:
Россияне назвали самый популярный для отпуска месяц
Названо отношение россиян к звонкам от руководства в нерабочее время
Петербуржцы назвали преимущества интернет-магазинов
На втором месте оказался «Наполеон», доля продаж которого составила 10,5%. Третье место занял «Медовик» с 9,4% продаж.
Как передаёт Газета.ру, также популярны среди россиян такие лакомства, как «Красный бархат», «Морковный торт», «Прага», «Шоколадный торт», «Вафельный торт» т «Тирамису».
Ранее опрос «Авито Работы» показал, что для россиян наиболее популярным месяцем для отпуска стал июль. При этом в пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.
Читайте также:
Россияне назвали самый популярный для отпуска месяц
Названо отношение россиян к звонкам от руководства в нерабочее время
Петербуржцы назвали преимущества интернет-магазинов
Мелисса Тимофеева