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Россияне назвали свой самый любимый торт

Исследование: Россияне любят чизкейк
23 июля 2024, 13:29
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

Аналитики АТОЛ провели исследование и выяснили, что самым любимым тортом у россиян в этом году стал чизкейк.
На долю такого десерта приходится 22,1% продаж.

На втором месте оказался «Наполеон», доля продаж которого составила 10,5%. Третье место занял «Медовик» с 9,4% продаж.



Как передаёт Газета.ру, также популярны среди россиян такие лакомства, как «Красный бархат», «Морковный торт», «Прага», «Шоколадный торт», «Вафельный торт» т «Тирамису».

Ранее опрос «Авито Работы» показал, что для россиян наиболее популярным месяцем для отпуска стал июль. При этом в пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.

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#опрос
#россияне
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#блюда
В солнечногорском посёлке Голубое завершают строительство школы на 1375 мест
23 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1375 учеников, возводят в посёлке Голубое городского округа Солнечногорск, сейчас строительная готовность объекта уже превысила 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте продолжают обустраивать внутренние коммуникации и слаботочные сети, ведётся чистовая отделка помещений, укладка финишных покрытий полов, а также благоустройство пришкольной территории — установка спортивных и игровых площадок, устройство проездов и тротуаров», — говорится в сообщении.
Площадь четырёхэтажного здания составляет более 28 тысяч квадратных метров. Отмечается, что новая школа станет самой большой в округе Солнечногорск. Она откроется 1 сентября текущего года.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».

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#строительство
#школа
#солнечногорск
#министерство строительного комплекса мо
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В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
23 июля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт и замену повреждённых и выцветших, а также восстановление отсутствующих дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на региональных трассах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, дорожные знаки восстановили на Железнодорожной улице в Протвине, на Дзержинском шоссе в Котельниках, на улице Р.И. Ракова в серпуховской деревне Михайловка, на Аэропортовской улице в Лобне, на Центральной улице в деревне Звягино городского округа Лотошино, на Обуховской улице в Солнечногорске, на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное, на Фабричном проезде в мытищинской деревне Пирогово и на Советской улице в коломенском посёлке Пески», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы по восстановлению дорожных знаков провели на улицах Чкалова, Наркомвод и Гагарина в Жуковском и на Шоссейной улице и улице Ленина в Волоколамске.

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#дорожные знаки
#автодор
#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В Наро-Фоминске выполнили годовой план по капремонту дорог
23 июля 2024, 12:07

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

План текущего года по капитальному ремонту дорог в Наро-Фоминском городском округе выполнили на 100%, об этом сообщил глава округа Роман Шамнэ в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Завершён план капитального ремонта дорог на текущий год. Комитетам и управлениям даны указания по подготовке к формированию бюджета на следующий год», — сказал Роман Шамнэ.
Он также отметил, что улучшилась статистика по подготовке многоквартирных домов к новому отопительному сезону.

Актуальным остаётся вопрос подготовки к началу учебного года: в частности, ведутся проверки безопасности учебных учреждений, также проводится работа по обеспечению школ учебниками. Отмечается, что в настоящее время в наличии более 90% учебников, остальные будут докуплены и доставлены к 1 сентября.

В числе других тем на совещании обсуждались встречи с жителями и решение проблем, поднятых на этих встречах, экология и подготовка коммунальных служб к зиме.

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#наро-фоминск
#роман шамнэ
#дороги
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#ремонт дорог
#школы
#совещание
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В России проводится конкурс лучших инклюзивных практик
23 июля 2024, 11:53

Фото: iStock/Ivan-balvan

Всероссийский отбор инклюзивных практик проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба агентства.
«Целью отбор является выявление и дальнейшее тиражирование лучших решений, направленных на предоставления людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных сервисов, услуг и товаров, включая обучение и трудоустройство», — говорится в сообщении.
К участию в проекте приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, муниципалитеты и ведомства, реализующие инклюзивные проекты. Отправить свою заявку можно на платформе «Смартека». Там же размещена полная информация о конкурсном отборе, а также перечень номинаций.

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#конкурс
#инвалиды
#россия
#проекты
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В Подмосковье выплатили более 3 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми
23 июля 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Свыше трёх миллиардов рублей выплачено с начала года в Московской области семьям с детьми в рамках оказания региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Подмосковья.
«В Московской области свыше миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить поддержкой и заботой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие 18 тысяч рублей детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что в число самых востребованных мер материальной поддержки семей с детьми вошла выплата единовременного пособия при рождении ребёнка, выплата на питание для беременных и маленьких детей, а также выплата на школьную форму и компенсация на оплату ЖКУ для многодетных семей.

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#подмосковье
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В Серпухове снесли аварийный дом на восемь квартир
23 июля 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный двухэтажный многоквартирный дом снесли на улице Возрождения в Серпухове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Блочный двухэтажный дом был построен в 1960 году, его общая площадь составляла немногим более 290 метров. Основные элементы здания были частично разрушены, не было окон и дверей. Дом признали аварийным и расселили в 2023 году, а во втором квартале 2024 года ставшая опасной обветшавшая постройка была снесена», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, на котором стоял аварийный дом, свободен от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, администрация округа пока не приняла.

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В подольском ЖК «Новая Щербинка» построят детсад на 140 мест
23 июля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, появится на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство, сообщает пресс-служба ведомства.
«Застройщик — компания «Квартал-инвестстрой» — возведёт трёхэтажное здание площадью свыше 2,3 тыс. квадратных метров. Там оборудуют все необходимые помещения для шести групп: игровые, спальни, столовую с кухней, физкультурный и музыкальный залы и медпункт. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ЖК «Новая Щербинка» состоит из 20 жилых корпусов высотой от 3 до 8 этажей. На территории жилого комплекса предусмотрена школа на 500 учеников и два детских сада, которые вместе смогут принять 320 воспитанников.

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#детский сад
#минжилполитики мо
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Названы самые востребованные разделы онлайн-сервиса «Помощь участникам СВО»
23 июля 2024, 09:58

Фото: iStock/golubovy

Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз, об этом, а также о наиболее популярных разделах портала рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Сервис «Помощь участникам СВО» — удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родственникам. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, планшет или смартфон и доступ в интернет. С момента запуска цифровым этим сервисом воспользовались более 3,7 тыс. раз», — цитируются в сообщении слова главы областного министерства Надежды Куртяник.
Отмечается, что самыми востребованными у пользователей разделами сервиса стали страницы «Психологическая помощь», «Как получить помощь» и «Наша команда».

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Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 30 проектов с применением ИИ
23 июля 2024, 09:04

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации, темой обсуждения стало исполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем, сообщает пресс-служба правительства региона.
На заседании председательствовал зампред правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко. Он предложил участникам заседания предложить лучшие региональные практики и указать на приоритетные направления цифровизации.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с применением искусственного интеллекта в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ. Нейросеть помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и пр. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике – это проект, который мы реализуем совместно со Сбером», — поделился с участниками заседания подмосковным опытом Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что в федеральных проектах уже учтено предложение региона по глобальной цифровизации отчётов — создании витрины данных, откуда любое ведомство сможет взять необходимую информацию, а также по созданию единой госплатформы по сбору больших данных для обучения искусственного интеллекта.

«Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ — это электронные платёжки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных региональных операторов в цифровой системе», — добавил губернатор Подмосковья.
Отмечается, что на федеральном уровне в настоящее время рассматриваются ещё две цифровые инициативы Московской области — создание цифровых архивов и заключение электронных договоров по газу.

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#цифровизация
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#искусственный интеллект
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