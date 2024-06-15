Россияне назвали возраст первого обучения вождению

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Россияне ответили, в каком возрасте они впервые научились водить автомобиль. Опрос проводился издательством KP.RU.
В результате 15 процент респондентов ответили, что в первый раз они сели за руль в старших классах школы, родственник учил их водить машину за городом, в малонаселенной местности.
Еще 14 процентов респондентов заявили, что начали учиться вождению в старших классах. Поскольку тогда было еще рано получать водительские права, они также постигали азы вождения в поле и на пустых дорогах.
В то же время 44 % россиян научились водить машину уже во взрослом возрасте, соблюдая все правила.
Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал автомобилистам, как сэкономить на запчастях и расходных материалах.
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Еще 14 процентов респондентов заявили, что начали учиться вождению в старших классах. Поскольку тогда было еще рано получать водительские права, они также постигали азы вождения в поле и на пустых дорогах.
В то же время 44 % россиян научились водить машину уже во взрослом возрасте, соблюдая все правила.
Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал автомобилистам, как сэкономить на запчастях и расходных материалах.
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Александр Климов