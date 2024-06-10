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Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

10 июня 2024, 02:43
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Правительство России выразило поддержку законопроекта о штрафах за опасное вождение, передает РИА Новости.


Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. В случае повторных правонарушений виновному грозит лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

Ранее авторы законопроекта указывали, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий являются водители, управляющие опасными транспортными средствами и безразличные к другим участникам дорожного движения. Законодатели подчеркивают, что основанием для привлечения к ответственности за опасное вождение должны быть доказательства нарушений в виде фото- и видеозаписей.

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Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрона
10 июня 2024, 02:43

Фото: iStock/SimonLukas

Поражение партии «Возрождение» президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент (ЕП) свидетельствует о его собственной несостоятельности и провале его политики, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию. Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», – написал он в своем комментарии.

Он также вспомнил заявление президента Франции о ставке на конфликт с Россией, но, по его мнению, оно лишь отняло у политика голос.

Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен поддержала решение Маркова распустить Национальное собрание.

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#эммануэль макрон
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#украина
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В США призвали к отказу отдавать России ископаемые Украины на триллионн долларов
10 июня 2024, 01:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сенатор Линдси Грэм* от телеканала CBS заявила, что поддержка Украины в конфликте с Россией может иметь стратегические экономические выгоды для США и стран Запада.

По его словам, Запад не хочет отказываться от важнейших полезных ископаемых на сумму 10-12 триллионов, которые находятся на территории «Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем», – подчеркнул сенатор.

Грэм также потребовал, чтобы Киев перестал использовать дальнобойное оружие и самолеты.

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* включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
#владимир путин
#россия
#китай
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В МИД оценили вероятность столкновения России и НАТО
Галузин: Россия не намерена нападать на НАТО
10 июня 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин оценил риск конфликта между Россией и НАТО. Он заявил «Известиям», что Россия никогда не стремилась к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом.
«У нас нет никакого намерения нападать на блок и на какие-либо его страны, как об этом пытаются говорить на Западе и в киевских кругах. Но, конечно, у нас есть все возможности адекватно отреагировать на любые угрозы, откуда они бы ни исходили, в том числе и со стороны НАТО», – цитирует представителя МИД издание.

Он также подчеркнул, что факт участия НАТО в украинском конфликте очевиден, но это не помогло Киеву победить.

Ранее Галузин заявил о мошенническом характере украинской встречи в Швейцарии. По его словам, Москва исходит из того, что об этом знают лидеры всех государств.

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#россия
#киев
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Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП
Макрон обеспокоился усилением позиций крайне правых партий в Европе
10 июня 2024, 01:25

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность усилением позиций крайне правых партий в Европе. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 24, запись разговора доступна на YouTube.
Глава государства отметил, что фракции, выступающие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент (ЕП).

«Будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», – подчеркнул он.

По словам Макрона, результаты выборов невыгодны сторонникам евроинтеграции.

Ранее стало известно, что партия французского лидера «Возрождение» проиграла выборы в Европарламент. На фоне результатов голосования Макрон объявил о роспуске Национального собрания и призвал к досрочным выборам в нижнюю палату парламента.

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#франция
#эммануэль макрон
#парламент
#ес
#украина
#выборы
#голосование
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Госдума отозвалась о поставках оружия Украине
Шеремет: Запад толкает мир в объятия ядерного безумия
10 июня 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Запад толкает мир в объятия ядерного безумия, поставляя Украине оружие. Об этом ТАСС рассказал члендепутат Госдума Крым Михаил Шеремет.
«С каждым разом поставляя агонизирующему террористическому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского все более разрушительное и дальнобойное оружие, они толкают мир в объятия ядерного безумия, не оставляя шансов на выживание нашей цивилизации»,– поведал депутат.

Накануне 6/9 помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские войска использовали американское оружие для нанесения ударов по "бывшей" территории России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад услышал слова президента России Владимира Путина о возможной реакции Москвы на передачу оружия Киеву.

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#сво
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В РПЦ призвали к молитве за украинских уклонистов
10 июня 2024, 00:28

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Украинское правительство выступает против православия, поэтому мы должны молиться за украинских уклонистов, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает ​ТАСС.
Он заявил, что молиться необходимо за тех, кто пытается избежать мобилизации, не потому, что они не любят страну, а потому, что они «не хотят быть пешками в руках действующей власти» и не хотят гибели «за интересы заокеанских хозяев».

«Политический мейнстрим, который исходит от [президент Владимира] Зеленского, кстати, не являющегося христианином, носит антиправославный, антицерковный характер», – отметил Кипшидзе.

По его словам, православная церковь на Украине по-прежнему является церковью большинства.

8 июня стало известно, что украинский применил максимальное наказание за уклонение от военной службы. Уроженец Донецка был приговорен к 5 годам лишения свободы.

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#рпц
#украина
#церковь
#мобилизация
#армия
#военные
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В Сумах и Сумской области Украины отключили свет
«Страна.ua»: в Сумской области Украины частично пропал свет
10 июня 2024, 00:07

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В Сумской и Сумской областях Украины частично погас свет, пишет украинское «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на СМИ и читателей.
«Напомним, на сегодня графики отключений по Украине не вводились», – отмечается в публикации.

Причина перебоев не раскрывается.

Ранее в Николаеве произошел взрыв. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области с 00:25 9 июня.

Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. В настоящее время в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.

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#свет
#украина
#дефицит
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Кадыров сообщил о взятии под контроль села вблизи граицы Курской области
Кадыров: российские части освободили село Рыжевка вблизи границы Курской области
09 июня 2024, 23:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить», – рассказал Кадыров.

По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня.

Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований» формирования", будут освобождены.

Ранее, в мае, Кадыров заявил, что Чечня с начала специальной военной операции (СВО) отправила около 43,5 тысяч бойцов.

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#рамзан кадыров
#чечня
#сво
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#украина
#россия
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В Швейцарии предрекли исход саммита по украинскому конфликту
Watson: саммит по Украине в Швейцарии не даст результатов
09 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/william87

Саммит по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, утверждается в материале швейцарского ​издания Watson.
«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет», – отмечается в материале.

Издание заявило, что это противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, «которые он выразил во время визита в Берн в январе».

В публикации объясняется, что из-за провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя Зеленский попытается добиться успеха по крайней мере на дипломатическом уровне.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что чем ближе день проведения саммита мира по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажется принимать в нем участие.

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#россия
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