Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

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Правительство России выразило поддержку законопроекта о штрафах за опасное вождение, передает РИА Новости.
Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей. В случае повторных правонарушений виновному грозит лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.
Ранее авторы законопроекта указывали, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий являются водители, управляющие опасными транспортными средствами и безразличные к другим участникам дорожного движения. Законодатели подчеркивают, что основанием для привлечения к ответственности за опасное вождение должны быть доказательства нарушений в виде фото- и видеозаписей.
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Александр Климов