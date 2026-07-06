Россияне назвали «зарплату мечты»
Россияне назвали доход в размере около 184 тысяч рублей в месяц «зарплатой мечты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Рекламы» и «Авито Работы».
Мужчины в среднем хотели бы зарабатывать 198 676 рублей в месяц, женщины — 170 813 рублей. Более 300 тысяч рублей желают получать 19% работающих респондентов, еще столько же — от 100 до 150 тысяч рублей. Желаемой зарплатой до 70 тысяч рублей назвали лишь семь процентов опрошенных.
При этом 26% россиян признались, что готовы сменить место работы ради дохода, который превышает их нынешний в три раза и больше. Еще четверть считает достойным ростом доход в 1,5-2 раза выше текущего при смене работы или расширении обязанностей.
Мужчины больше женщин готовы на скачок в 2-3 раза (17% против 14%), а женщины чаще выбирают более осторожный сценарий роста зарплаты в 1,5-2 раза (27% против 23%). Опрос проводился в этом месяце среди 10 тысяч жителей страны старше 18 лет.
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