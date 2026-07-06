Россияне назвали «зарплату мечты»

06 июля 2026, 13:57

Россияне в среднем хотели бы получать 184 тысячи рублей в месяц

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Россияне назвали доход в размере около 184 тысяч рублей в месяц «зарплатой мечты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Рекламы» и «Авито Работы».