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Названы направления туризма, которые станут самыми популярными в 2025 году

Алтай и Карелию назвали самыми популярными направлениями туризма в будущем
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Алтай, Минводы, Карелию, Тюменскую область и Сибирь станут самыми популярными направлениями туризма в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Яндекс Путешествий». На сегодняшний день, как отмечается, также растет популярность ноктуризма — путешествиями, ориентированными на получение впечатлений в ночное время.
«Растущий интерес к культуре и традициям коренных народов страны стимулирует развитие этнотуризма. Эти туры позволяют ознакомиться с уникальным наследием региона. В Якутии, например, туристам расскажут о традиционном быте, кухне и обрядах якутов, эвенков и юкагиров. В Бурятии россияне могут познакомиться с буддисткой культурой, а в Дагестане — с разнообразием традиций народов региона», — пишут «Известия», ознакомившиеся с итогами исследования.
В то же время россияне назвали города, которые больше всего подходят для спокойной жизни — Суздаль (19%), Минводы (17%) и Ессентуки (16%). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру. Следом идут Ярославль и Кострома, Иваново, Владимир, Сергиев Посад и Пятигорск.
«Основными факторами, определяющими представление о спокойной жизни в городе, опрошенные назвали размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей (44%). Красивая природа также важна для 44% респондентов. На небольшую плотность населения обращают внимание 42% респондентов», — отмечает издание.
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Турэксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники
Сочи и Минводы стали самыми популярными направлениями отдыха в майские праздники
13 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/inewsistock

Сочи, Калининград и Минеральные Воды стали самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба туроператора FUN&SUN. Отдыхать в России, как отмечается, планируют те россияне, кто работает между двумя блоками майских выходных.
«Несмотря на экологические трудности, Сочи остается самым востребованным российским направлением на майские праздники. Также в топ входят Калининград и Минеральные Воды. В «Бон Туре» добавили, что отдых на озере Байкал и на Алтае также весьма востребован среди петербуржцев», — пишет «Петербургский дневник», пообщавшийся с представителями туриндустрии.
В то же время врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева поделилась советами с путешественниками и рассказала, как себя вести при укусе клеща. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист указала, что первое, что следует сделать, — удалить клеща, сохранив его целостность, так как раздавленное насекомое повышает риск заражения инфекцией через место укуса. Второе — ехать в травмпункт, где клеща возьмут на исследование и дадут рекомендации, стоит ли сдавать анализы.
«Не нужно пытаться утопить его в любых жидкостях. При удалении нужно использовать пинцет или специальные устройства. После извлечения насекомого нужно обработать кожу антисептиком. Если сомневаетесь в своих навыках, сразу направляйтесь в травмпункт, где клеща удалят специалисты», — пояснила врач.
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Россиянам раскрыли, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%
Экономист Никольская: бронирование путевок в марте сэкономит на отдыхе летом 60%
28 февраля 2025, 15:26

Фото: iStock/Viktor_Gladkov

Российским туристам стоит бронировать путевки на летний отдых еще в марте, чтобы сэкономить до 60%. Такой совет дала кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.
«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха. Многие авиакомпании также предлагают скидки до 15-30% на авиабилеты. По данным АТОР, в начале года гостиницы в полюбившихся россиянами странах (в Анталье, Дубае, Паттайе) подняли цены на 18-23% в среднем, и стоимость авиа- и ж/д билетов выросла на 20-25%», — рассказала экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Она пояснила, что цены на летний отдых сильно увеличились из-за роста стоимости топлива, ограничения полетов, инфляции, неустойчивого курса валюты, а также подорожания продуктов и ЖКУ.

Никольская отметила, что туроператоры работают в долларах и евро, а это значит, что рост курсов валют неизбежно приводит к подорожанию путевок.

По словам эксперта, в 2025 году пятидневный тур на двоих с учетом транспорта по России обойдется от 79 тыс. рублей. За это же время в Египте придется отдать не менее 189 тыс. рублей, а в Турции — от 207 тыс. рублей. Слетать в Китай на пять дней можно будет за 215 тыс. рублей, за отдых в ОАЭ придется заплатить не менее 216 тыс. рублей, а в Таиланде — не менее 218 тыс. рублей.

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Турэксперт Осипова: российские туристы снова желают ездить в Европу
27 февраля 2025, 23:19

Фото: iStock/inewsistock

Исполнительный директор Альянса Туристических Агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, возобновят ли россияне поездки в Европу после укрепления рубля.
«Здесь играет роль не только укрепление рубля, но и отсутствие авиасообщения. Но российские туристы ездят в Европу даже сейчас. Интерес к ней никогда не пропадал. Люди хотят увидеть Париж, Прагу. Человек есть человек, и он просто создан для того, чтобы быть любознательным и путешествовать», — рассказала Осипова в беседе с Общественной службой Новостей.

Однако она отметила, что некоторые россияне перестали ездить в Европу из-за политических взглядов. Так, по словам эксперта, поездки в европейские страны не станут столь популярными среди российских туристов как в Турцию, Египет или ОАЭ.

Тем не менее туроператоры уже начали предлагать поездки в Италию с оформлением визы, добавила Осипова. Также среди россиян будут востребованы в этом году туры в Швейцарию и Францию.

Но эксперт пояснила, что большинство поездок в Европу совершается не в целях туризма и отдыха. Многие ездят к родственникам, по работе или лечиться, так как на сегодняшний день у России нет авиасообщения со странами Европы, а длительную пересадку не многие выдерживают.

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Назван топ регионов для отдыха на 23 февраля среди казанцев
«Татар-информ»: Москва возглавила топ мест отдыха среди казанцев на 23 февраля
21 февраля 2025, 16:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москва возглавила топ направлений для отдыха среди жителей Казани на предстоящие выходные, посвященные Дню защитника Отечества — 29% бронирований. К соответствующему выводу пришли аналитики сервиса «Островок», с исследованием которых ознакомился «Татар-информ».
Отмечается, что вторым местом среди основных направлений на 21-23 февраля оказался сам Татарстан, на него приходятся 18% от всех бронирований. Следом идут Санкт-Петербург — 13%, Краснодарский край — 6%, Башкирия — 5%.
«В то же время, Казань пользуется повышенным спросом у туристов из других регионов. В топ-5 регионов, жители которых активно бронируют отели и апартаменты в Казани на 21-23 февраля, входят: Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Самарская область», — пишет издание.
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Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте
19 февраля 2025, 14:02

Фото: iStock/PIKSEL

Исследование: 61% россиян мечтают путешествовать после выхода на пенсию Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте. О подобных мечтах рассказали 61% россиян, говорится в исследовании Anketolog.ru. Однако отмечается, что только 13% респондентов регулярно откладывают средства для реализации этих планов.
Как отмечает «Газета.Ru», ознакомившаяся с итогами исследования, 45% опрошенных хотели бы завершить трудовую деятельность в возрасте 45-54 лет. Для комфортной жизни 31% опрошенных хотели бы получать от 40 до 60 тысяч рублей, 27% — от 60 до 80 тысяч, 19% — от 80 до 100 тысяч. При этом реальные финансовые ожидания россиян скромнее: 32% предполагают, что их пенсия составит 15-20 тысяч рублей, а 19% рассчитывают на менее 15 тысяч рублей.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о росте интереса иностранных туристов к России. В беседе с Общественной Службой Новостей турэксперт отметил, что за 2024 год количество поездок в страну увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023-м, достигнув 1,5 миллиона человек.
«Основной объем поездок – 50% от всех прибытий в Россию с туристическими целями – из Китая. Среди остальных стран можно выделить, прежде всего, страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Также увеличилось количество поездок из Ирана и ряда других государств», — поделился он.
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