Названы направления туризма, которые станут самыми популярными в 2025 году

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Алтай, Минводы, Карелию, Тюменскую область и Сибирь станут самыми популярными направлениями туризма в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Яндекс Путешествий». На сегодняшний день, как отмечается, также растет популярность ноктуризма — путешествиями, ориентированными на получение впечатлений в ночное время.
«Растущий интерес к культуре и традициям коренных народов страны стимулирует развитие этнотуризма. Эти туры позволяют ознакомиться с уникальным наследием региона. В Якутии, например, туристам расскажут о традиционном быте, кухне и обрядах якутов, эвенков и юкагиров. В Бурятии россияне могут познакомиться с буддисткой культурой, а в Дагестане — с разнообразием традиций народов региона», — пишут «Известия», ознакомившиеся с итогами исследования.В то же время россияне назвали города, которые больше всего подходят для спокойной жизни — Суздаль (19%), Минводы (17%) и Ессентуки (16%). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру. Следом идут Ярославль и Кострома, Иваново, Владимир, Сергиев Посад и Пятигорск.
«Основными факторами, определяющими представление о спокойной жизни в городе, опрошенные назвали размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей (44%). Красивая природа также важна для 44% респондентов. На небольшую плотность населения обращают внимание 42% респондентов», — отмечает издание.Читайте также:
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