«Переговоры»: россияне выбрали главное событие февраля

Студентку московского вуза задержали по подозрению в участии в украинской националистической группировке «Азов»* и «Русском добровольческом корпусе»*. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Как отмечается, девушка вступила в группировки в 2022 году, а с 2023 года начала вербовать новобранцев, уехав в Грузию.