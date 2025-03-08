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Большинство опрошенных россиян назвали главным событием февраля переговоры России и США, состоявшиеся в Эр-Рияде. Об этом свидетельствуют данные исследования Новости Mail. Встречу в Саудовской Аравии оценили как самую важную новость месяца 25% респондентов.
«Еще 24% посчитали таковым скандал между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Следом расположился разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который главным событием февраля сочли 22% участников опроса», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.Вместе с тем политолог Иван Мезюхо оценил заявления европейских лидеров, которые стали еще чаще говорить о поддержке Украины. В разговоре с RT аналитик указал, что их публичная и закулисная риторика сильно отличаются, ведь за закрытыми дверями они признают, что дни киевского режима сочтены.
«По крайней мере, такая тенденция уже давно сложилась на Европейском континенте. Я думаю, что даже Украина это понимает. Но делать нечего. Владимир Зеленский построил такую систему между властью и обществом, которая не предполагает резкого разворота», — подчеркнул политолог.Читайте также:
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