Россияне назвали желаемую сумму автокредита на б/у автомобиль

17 июня 2026, 18:11

«Авито Авто»: большинство россиян хотят взять автокредит от 1,5 млн рублей

Фото: iStock/hxdbzxy

Более четверти (26%) россиян, планирующих купить б/у автомобиль, рассчитывают получить автокредит на сумму более 1,5 млн рублей, еще 24% надеются уложиться в 500–800 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто» после анализа предпочтений пользователей платформы.





Так, 20% потенциальных покупателей изучали условия автокредитования в диапазоне от одного до 1,5 млн рублей. При этом 18% человек интересовались суммами от 300 до 500 тысяч. рублей, а 12% — от 800 тысяч до одного млн рублей.





«Больше всего россияне изучали условия автокредита на модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Ford Focus, Volkswagen Polo, Lada Vesta и Priora, Skoda Octavia и Lada 4×4», — приводят «Известия» данные анализа.