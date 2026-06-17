Россияне назвали желаемую сумму автокредита на б/у автомобиль
«Авито Авто»: большинство россиян хотят взять автокредит от 1,5 млн рублей
Более четверти (26%) россиян, планирующих купить б/у автомобиль, рассчитывают получить автокредит на сумму более 1,5 млн рублей, еще 24% надеются уложиться в 500–800 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто» после анализа предпочтений пользователей платформы.
Так, 20% потенциальных покупателей изучали условия автокредитования в диапазоне от одного до 1,5 млн рублей. При этом 18% человек интересовались суммами от 300 до 500 тысяч. рублей, а 12% — от 800 тысяч до одного млн рублей.
«Больше всего россияне изучали условия автокредита на модели Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Ford Focus, Volkswagen Polo, Lada Vesta и Priora, Skoda Octavia и Lada 4×4», — приводят «Известия» данные анализа.
Так, для покупки Lada средний заем составляет порядка 700 тысяч рублей, а вот для покупки Kia средняя сумма кредита превышает 1,2 млн рублей. Чтобы купить Mercedes-Benz, средний кредит увеличивается до 2,1 млн рублей.